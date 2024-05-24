Германия готова арестовать премьер-министра Израиля Нетаньяху

Германия подтвердила готовность задержать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после выдачи ордера на арест Международным уголовным судом за предполагаемые военные преступления, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Jerusalem Post.

Посол Израиля в Берлине, Рон Прозор, написал обращение в соцсети Х к федеральному правительству с просьбой полностью отвергнуть законность МУС. Однако он получил отказ от правительства канцлера Олафа Шольца.

В среду представителя правительства Штеффена Хебештрайта спросили, выполнит ли немецкое правительство приказ об аресте премьер-министра Нетаньяху по обвинению в предполагаемых военных преступлениях во время операции «Железные мечи».

Он ответил: «Конечно. Да, мы будем соблюдать закон».

На этой неделе главный прокурор МУС Карим Хан запросил ордер на арест израильского премьер-министра Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.

Возможность того, что немецкое правительство арестует и депортирует израильского премьер-министра и министра обороны, если они ступят на немецкую землю, вызвала шокирующие реакции в немецких СМИ и соцсетях.