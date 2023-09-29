Географические карты Казахского государства XVI-XIX веков представлены в Оксфорде

Выставка европейских и американских карт Казахского государства XVI-XIX веков вместе с тематической лекцией о прошлом, настоящем и будущем Казахстана в Оксфордском центре исламских исследований познакомили британскую общественность с богатым наследием Великой степи, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Экспозиция, предоставившая возможность представителям академических кругов Оксфорда, британскому экспертному сообществу, студентам и бизнесменам отправиться в захватывающее путешествие на полтысячелетия в прошлое, организована посольством Казахстана в Великобритании.

Географические карты английских, нидерландских, итальянских, французских, швейцарских, бельгийских и американских картографов взяты из книги-атласа «Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории. Казахское государство на европейских и американских картах XVI-XIX веков» профессора Мухит-Ардагера Сыдыкназарова.

Фото: Тимур Дюсекеев

Выставка наглядно иллюстрирует представления европейцев о нашем регионе в средние века. Каждая из этих работ лучших картографов эпохи великих географических открытий не только важный источник информации для путешественников, но и отражение стереотипов того времени о Евразии.

По содержанию карт можно понять, как воспринимали и чего ждали от далекого Казахского государства, именовавшегося несколько веков назад в Старом Свете «Kosaki Orda», «Kassakki Tartari», «Kasaccia Horda». Картографы того времени не только наносили его на карты, но и четко отражали границы и размеры.

В преддверии открытия экспозиции посол нашей страны в Великобритании Магжан Ильясов прочел лекцию «Казахстан: прошлое, настоящее и будущее», в которой подробно рассказал о богатом культурном наследии Великой степи и технологических новациях, созданных на ее территории тысячелетия назад.

Фото: Тимур Дюсекеев

Фото: посольство Казахстана в Великобритании

Исторический экскурс от древних саков, кочевавших по просторам Евразии на своих золотых колесницах, до сегодняшнего «Справедливого Казахстана», познакомил иностранную публику с ключевыми вехами становления Казахского государства, продолжающего свое развитие в непрерывном потоке истории.

Отдельное внимание Магжан Ильясов уделил толерантности нашего общества, межконфессиональному мирному сосуществованию представителей разных религий в Казахстане, Съезду лидеров мировых религий в Астане.

Фундаментальная роль внешней политики Казахского государства, стремление защитить свой суверенитет и природное чувство справедливости у казахского народа стали лейтмотивами выступления казахстанского высокопоставленного дипломата.

Лекция Магжана Ильясова вызвала живой интерес у британской аудитории. Было задано множество вопросов, начиная от казахстанско-британских отношений и туристического потенциала, и заканчивая мировоззрением современной молодежи и межвузовским сотрудничеством двух стран.

- Центр очень заинтересован в развитии своих отношений с Казахстаном. Для аудитории Оксфорда очень важно услышать точку зрения посла, поскольку он напомнил нам о большом историческом вкладе, который ваша страна внесла в мировую цивилизацию, - рассказал МИА «Казинформ» директор Оксфордского центра исламских исследований, доктор Фархан Ахмад Низами. Мы должны знать свою историю, нам необходимо понимать настоящее и только тогда мы сможем планировать будущее. Как бы то ни было, с точки зрения экономических отношений, или образования, или мира и процветания Казахстану предстоит сыграть очень важную роль как Евразийской стране, - добавил он.

Отметим, Оксфордский центр исламских исследований, основанный в 1985 году, является независимым учреждением, занимающимся углубленным изучением всех аспектов исламской культуры и цивилизации, а также современных мусульманских обществ с позиции междисциплинарного подхода.