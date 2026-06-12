Генсек ШОС подвел итоги участия Казахстана в организации за 25 лет

В преддверии 25-летия Шанхайской организации сотрудничества генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев рассказал об итогах участия Казахстана в работе объединения и его вкладе в деятельность организации, передает корреспондент агентства Kazinform.

15 июня исполнится 25 лет со дня создания Шанхайской организации сотрудничества. Казахстан является одним из шести государств-учредителей организации и принимает активное участие в ее деятельности.

По словам Ермекбаева, председательство Казахстана в ШОС в 2023–2024 годах позволило выработать общую позицию организации по ряду международных событий, включая израильско-палестинский конфликт и теракты, которые были в некоторых государствах-членах ШОС.

Фото: Виктор Федюнин \ Kazinform

Одним из ключевых событий стал саммит ШОС в Астане в 2024 году, где впервые состоялась встреча в формате «ШОС плюс» с участием государств-членов, стран-наблюдателей, партнеров и руководителей международных организаций.

— Итогом саммита стала Астанинская декларация и порядка 20 решений, в числе которых три важные стратегии: это Антинаркотическая стратегия на 2024–2029 годы и Программа действий по ее выполнению, Стратегия развития энергетического сотрудничества до 2030 года и План мероприятий по реализации Стратегии экономического развития ШОС. На астанинском саммите главами государств одобрено предложение Совета министров иностранных дел по совершенствованию деятельности организации. Сегодня стороны работают над этим вопросом, — отметил генсек, выступая на экспертной встрече «Шанхайская организация сотрудничества: эволюция и трансформация за 25 лет».

Фото: Виктор Федюнин \ Kazinform

Вместе с тем Ермекбаев отметил необходимость дальнейшего реформирования ШОС.

— В то же время мы видим недостатки в работе ШОС. В этой связи сейчас стоит приоритетная задача, поставленная главами государств, — это комплексная модернизация деятельности организации. С учетом требований времени и стоящих перспективных задач мы хотели бы более активно вовлекать в работу организации научно-экспертные, университетские сообщества, развивать существующие и создавать новые площадки для обмена мнениями, выработки рекомендаций в отношении путей развития организации, — сказал он.

Генсек отметил, что сегодня в ШОС входит 10 государств-членов с общей территорией около 36 млн квадратных километров, что составляет примерно четверть мировой суши.

Фото: Виктор Федюнин \ Kazinform

Население стран организации превышает 3,4 млрд человек, или около 40% населения планеты. На долю государств ШОС приходится около четверти мирового ВВП и более 15% международной торговли.

— По итогам 2024 года товарооборот между государствами-членами ШОС увеличился на семь процентов и практически достиг 700 миллиардов долларов США. То есть потенциал ШОС очень большой, — отметил генсек.

Кроме государств-членов, в работе организации участвуют Монголия и Афганистан, а еще 15 стран имеют статус партнеров по диалогу. По словам Ермекбаева, около 20 государств также выразили заинтересованность в сотрудничестве с ШОС.

Фото: Виктор Федюнин \ Kazinform

Напомним, ранее Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан продолжит активно участвовать в деятельности ШОС, назвав организацию авторитетным евразийским объединением с широкой повесткой в сфере безопасности и развития.