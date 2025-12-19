Генпрокуратура восстановила права 200 тысяч казахстанцев
За 11 месяцев 2025 года органами прокуратуры восстановлены социальные права порядка 200 тыс. граждан, сообщил Генеральный прокурор Берик Асылов на коллегии по итогам года, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, мерами прокурорского надзора с начала года государству возмещён ущерб на сумму более триллиона тенге, предотвращены потери бюджета на 215 млрд тенге.
Значимые результаты достигнуты в судебной сфере: приведены в соответствие с законом судебные акты в отношении почти 1 тыс. лиц, улучшено положение 150 осужденных, исправлено около 3 тыс. судебных актов по гражданским, административным делам и делам об административных правонарушениях.
В 2025 году проведен первый Международный форум гособвинителей, где прокуроры обменялись практикой защиты прав человека с коллегами из стран-участниц и наблюдателей ОТГ.
В рамках исполнения поручений Президента обеспечено правовое сопровождение инвестиционных проектов: прокуроры оказали помощь почти 2 тыс. инвесторам.
К примеру:
- Прокуратура Мангистауской области при рассмотрении обращения ТОО «Aktau Mall» помогла разрешить 3 проблемных вопроса по инфраструктуре и вводу объекта в эксплуатацию, что позволит создать 1 500 рабочих мест с инвестициями 20 млрд тенге.
- Прокуратура Астаны сопровождала заключение соглашения Министерством промышленности и строительства с ТОО «Orbis Heavy Machinery» о выпуске специализированных автомобилей KIA на сумму 5,5 млрд тенге и созданием 150 рабочих мест.
- Прокуратура Алматы пресекла незаконные действия уполномоченного органа при благоустройстве КФ «Almaty Museum of Arts» (строительство музея современных искусств на 44 млрд тенге).
Мерами надзора и координации деятельности органов расследования количество начатых уголовных дел в отношении бизнеса снизилось вдвое.
По словам Берика Асылова, работа в этом направлении выходит на новый уровень с созданием Комитета по защите прав инвесторов, который станет системным инструментом обеспечения инвестиционной безопасности и усиления экономического роста.
