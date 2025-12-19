Генпрокуратура восстановила права 200 тысяч казахстанцев

По его словам, мерами прокурорского надзора с начала года государству возмещён ущерб на сумму более триллиона тенге, предотвращены потери бюджета на 215 млрд тенге.

Значимые результаты достигнуты в судебной сфере: приведены в соответствие с законом судебные акты в отношении почти 1 тыс. лиц, улучшено положение 150 осужденных, исправлено около 3 тыс. судебных актов по гражданским, административным делам и делам об административных правонарушениях.

В 2025 году проведен первый Международный форум гособвинителей, где прокуроры обменялись практикой защиты прав человека с коллегами из стран-участниц и наблюдателей ОТГ.

В рамках исполнения поручений Президента обеспечено правовое сопровождение инвестиционных проектов: прокуроры оказали помощь почти 2 тыс. инвесторам.

К примеру:

Прокуратура Мангистауской области при рассмотрении обращения ТОО «Aktau Mall» помогла разрешить 3 проблемных вопроса по инфраструктуре и вводу объекта в эксплуатацию, что позволит создать 1 500 рабочих мест с инвестициями 20 млрд тенге.

Прокуратура Астаны сопровождала заключение соглашения Министерством промышленности и строительства с ТОО «Orbis Heavy Machinery» о выпуске специализированных автомобилей KIA на сумму 5,5 млрд тенге и созданием 150 рабочих мест.

Прокуратура Алматы пресекла незаконные действия уполномоченного органа при благоустройстве КФ «Almaty Museum of Arts» (строительство музея современных искусств на 44 млрд тенге).

Мерами надзора и координации деятельности органов расследования количество начатых уголовных дел в отношении бизнеса снизилось вдвое.

По словам Берика Асылова, работа в этом направлении выходит на новый уровень с созданием Комитета по защите прав инвесторов, который станет системным инструментом обеспечения инвестиционной безопасности и усиления экономического роста.

