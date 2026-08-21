Генпрокуратура Казахстана добилась пересмотра дела о бытовом насилии после повторного примирения

Генеральная прокуратура опротестовала судебное решение по делу о бытовом насилии, в котором мужчина дважды избежал уголовной ответственности после примирения с супругой, передает Kazinform.

Мужчина причинил жене легкий вред здоровью. После примирения с потерпевшей он был освобожден от уголовной ответственности. Однако спустя непродолжительное время вновь применил к ней насилие.

На этот раз дело также прекратили в связи с примирением сторон.

Прокуратура не согласилась с таким решением. По кассационному протесту судебный акт отменен, а дело направлено на новое рассмотрение для решения вопроса о привлечении мужчины к уголовной ответственности.

В Генеральной прокуратуре отметили, что это не единичный случай. Ведомство опротестовало еще три судебных акта, по которым лица, ранее освобожденные от уголовной ответственности в связи с примирением, повторно избежали ответственности по тому же основанию.

Согласно действующей редакции статьи 68 Уголовного кодекса РК, освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением не применяется, если в течение срока давности лицо совершило умышленное преступление после ранее освобождения от ответственности по этому основанию. Отдельно установлено ограничение и для уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 108-1 и 109-1 УК РК.

Таким образом, повторное применение примирения в подобных случаях законом не допускается.

В Генеральной прокуратуре также напомнили, что в 2024 году ответственность за побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью была усилена: соответствующие деяния были переведены в уголовно-правовую плоскость.

В ведомстве подчеркнули, что будут добиваться неукоснительного соблюдения закона и защиты прав граждан, подвергшихся бытовому насилию.

Ранее сообщалось о том, что более четырех тысяч сообщений о семейных конфликтах поступило в полицию Астаны с начала года.