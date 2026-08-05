Более четырех тысяч сообщений о семейных конфликтах поступило в полицию Астаны с начала года

С начала 2026 года на канал «102» в Астане поступило более 4 тыс. обращений по фактам семейно-бытовых конфликтов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

Как сообщили в полиции, работа по предупреждению и пресечению семейно-бытового насилия ведется совместно с государственными органами, учреждениями здравоохранения, социальной защиты, центрами поддержки семьи и неправительственными организациями.

При наличии оснований сотрудники полиции выносят защитные предписания, устанавливают особые требования к поведению правонарушителей и принимают другие меры для обеспечения безопасности пострадавших.

Помимо реагирования на обращения, полицейские регулярно посещают семьи, где ранее фиксировались случаи бытового насилия, проверяют лиц, состоящих на профилактическом учете, контролируют соблюдение защитных предписаний, проводят оценку рисков, разъясняют гражданам их права и оказывают необходимую помощь.

Особое внимание уделяется семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Во время подворовых обходов сотрудники полиции используют казахстанскую цифровую платформу автоматизации работы социальных служб и центров поддержки семьи. Это позволяет оперативно обмениваться информацией с уполномоченными государственными органами и своевременно принимать необходимые меры.

В полиции напомнили, что семейно-бытовое насилие не является личным делом семьи, и призвали граждан незамедлительно сообщать о подобных фактах по телефону «102». Своевременное обращение помогает предотвратить тяжкие последствия и защитить жизнь и здоровье людей.

Ранее сообщалось, что в Алматы впервые разрабатывают межведомственный план по предотвращению бытового насилия.