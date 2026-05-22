Межведомственный план против бытового насилия разрабатывают в Алматы

В Алматы впервые разрабатывают межведомственный план по предотвращению бытового насилия, который должен усилить профилактику, раннее выявление случаев агрессии и систему помощи пострадавшим, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам председателя правления Союза кризисных центров Зульфии Байсаковой, чаще всего пострадавшие нуждаются в психологической поддержке. Женщины и дети обращаются за помощью для восстановления эмоционального состояния, преодоления страха, тревоги и последствий длительной травматизации. Также сохраняется высокий запрос на социальную помощь — временное убежище, восстановление документов, трудоустройство и получение пособий. Правовая поддержка востребована при оформлении защитных предписаний, разводах, взыскании алиментов и защите прав детей.

— Во многих случаях женщины годами находятся в ситуации насилия и обращаются за помощью только в критической ситуации. Основными барьерами остаются страх эскалации насилия, экономическая зависимость от агрессора, давление со стороны семьи и страх общественного осуждения. Особенно сложной остается проблема психологической зависимости и так называемого цикла насилия, когда после эпизодов агрессии следуют обещания изменений, — отметила Зульфия Байсакова на брифинге региональной службы коммуникаций.

Психологическая помощь включает кризисное консультирование, индивидуальную терапию, работу с травмой, групповые занятия и сопровождение детей. В зависимости от ситуации поддержка может длиться от нескольких консультаций до нескольких месяцев.

— Случаи возвращения женщин обратно в ситуацию насилия происходят достаточно часто. Основные причины — отсутствие жилья и финансовой самостоятельности, наличие детей, давление родственников и эмоциональная привязанность. Выход из ситуации насилия — это длительный процесс восстановления безопасности и самостоятельности, поэтому особенно важна долгосрочная поддержка, — подчеркнула спикер.

По ее словам, в Казахстане действует система кризисных центров и временных убежищ, где пострадавшие могут получить экстренное размещение, защиту и сопровождение социальных служб. Также предусмотрены защитные предписания, меры административного и уголовного реагирования и временная изоляция агрессора.

Сейчас специалисты делают акцент на создании единой системы реагирования, где полиция обеспечивает безопасность, кризисные центры — сопровождение и реабилитацию, а суды — применение мер защиты и ответственности.

— Алматы становится одним из первых городов, где на системном уровне формируется комплексный межведомственный подход к предотвращению бытового насилия. По поручению акима города впервые разрабатывается межведомственный План по предотвращению бытового насилия. Он направлен на усиление профилактики, раннего выявления случаев насилия и повышение доступности психологической и социальной помощи, — сообщила Зульфия Байсакова.

Казахстан продолжает реализовывать международные обязательства в сфере защиты прав женщин и детей, включая цели устойчивого развития ООН и рекомендации по предотвращению гендерного и бытового насилия.

