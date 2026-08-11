Геннадий Головкин стал кандидатом на пост вице-президента ISSA

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин вошел в официальный список кандидатов на должность вице-президента Спортивной ассоциации исламской солидарности (ISSA) по Азии и Европе, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

Кандидатура Геннадия Головкина прошла предусмотренные процедуры проверки на соответствие квалификационным и этическим требованиям. Геннадий Головкин представляет Национальный Олимпийский комитет Казахстана и зарегистрирован в качестве кандидата на выборы в Исполнительный комитет ISSA на период 2026–2029 годов. Соответствующий список направлен всем НОК — членам ISSA.

Выборы состоятся 12 сентября 2026 года в рамках 15-й Генеральной ассамблеи ISSA в Таифе (Саудовская Аравия).

Отметим, что Спортивная ассоциация исламской солидарности объединяет Национальные Олимпийские комитеты стран — членов Организации исламского сотрудничества. Одним из ключевых спортивных событий под эгидой ISSA являются Игры исламской солидарности.

Напомним, что в июне текущего года Геннадия Головкина включили в Международный зал славы бокса.