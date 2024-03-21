Геннадий Головкин прилетел в Афины на матч сборной Казахстана

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин прилетел в Афины (Греция) поддержать сборную Казахстана по футболу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

В столицу Греции глава НОК отправился по приглашению Казахстанской федерации футбола. Геннадий Головкин посетит матч Греция - Казахстан в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций.

Напомним, сборная Казахстана по футболу продолжает кампанию по отбору на чемпионат Европы-2024. Казахстанским футболистам необходимо пройти Грецию. Это позволит сыграть в финале плей-офф. Путевку на Евро получит победитель.

Матч против Греции состоится в ночь на 22 марта и начнется в 00.45 по времени Астаны.

Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканалах Qazsport и Qazaqstan.