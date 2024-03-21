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    15:08, 21 Март 2024 | GMT +6

    Геннадий Головкин прилетел в Афины на матч сборной Казахстана

    Головкин
    Фото: НОК РК

    Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин прилетел в Афины (Греция) поддержать сборную Казахстана по футболу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz. 

    В столицу Греции глава НОК отправился по приглашению Казахстанской федерации футбола. Геннадий Головкин посетит матч Греция - Казахстан в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций. 

    Напомним, сборная Казахстана по футболу продолжает кампанию по отбору на чемпионат Европы-2024. Казахстанским футболистам необходимо пройти Грецию. Это позволит сыграть в финале плей-офф. Путевку на Евро получит победитель.

    Матч против Греции состоится в ночь на 22 марта и начнется в 00.45 по времени Астаны.

    Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканалах Qazsport и Qazaqstan.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Сборная Казахстана Головкин НОК Греция
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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