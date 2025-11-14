Геннадий Головкин: Бокс должен заслужить свое место на Олимпиаде

Действующий глава НОК Казахстана поборется за эту должность с греком Мариолисом Харилаосом. Выборы пройдут 23 ноября в Риме на конгрессе международной федерации.

Эксклюзивно для Francs Jeux он представляет свою программу.

— Вы достигли на ринге всего. Почему Вы решили бороться за пост президента World Boxing именно сейчас?

Ответ прост: когда бокс оказался под угрозой исключения из Олимпийской программы, я понял, что не могу оставаться в стороне. Наступает момент, когда осознаешь, что важны уже не медали, а то, что ты можешь сделать для своего спорта. Я начинал в маленьком зале в Казахстане, прошел все ступени и знаю изнутри, через что проходят атлеты — и хорошее, и плохое. Бокс дал мне жизнь, но я также видел, насколько хрупкой может быть эта жизнь, когда система вокруг дает сбой. Сегодня я хочу использовать свой опыт, чтобы шаг за шагом сделать наш спорт немного справедливее и честнее.

— Вы выдвинули свою кандидатуру не только на пост президента, но и на посты вице-президента и члена совета директоров. Почему?

Потому что я здесь, чтобы работать на благо бокса. Я рассчитываю на победу в президентских выборах, но если этого не произойдет, я готов быть полезным организации на другой должности.

— Как Ваш спортивный опыт помогает Вам сегодня в роли руководителя?

Я боксировал и в любителях, и в профессионалах. Я в этом спорте более 30 лет. Я начинал в маленьком городе и дошел до самых больших арен мира. Я прошел через неопределенность, жертвы, моменты славы и колоссальное давление. Мне не нужно, чтобы кто-то рассказывал, что чувствует атлет. Я знаю это на собственном опыте. Я знаю, чем живут спортсмены, которые каждый день тяжело тренируются, и я никогда не забуду, ради кого мы все работаем.

— Каковы Ваши приоритеты?

На первом месте — спортсмены. Их нужно слушать и защищать. На втором — абсолютная прозрачность в работе федерации. Наша цель — укрепить позиции бокса в преддверии следующих Олимпийских игр. За последние два года многое было сделано для сохранения бокса в Олимпийской программе. Теперь нам необходим глубокий аудит, чтобы четко определить наши сильные и слабые стороны и те направления, где нужно действовать немедленно. Это требует открытого диалога с участием атлетов и независимых экспертов.

Фото: francsjeux.com

— В своей программе Вы говорите об инновациях в World Boxing. Что конкретно Вы предлагаете?

Инновации должны быть ответственными и всегда ставить во главу угла человека. МОК справедливо напоминает, что технологии должны служить спортсменам и принципам честности, а не подменять собой людей. Для нас инновации — это практические инструменты, которые делают спорт понятнее и безопаснее для всех: атлетов, судей и болельщиков. Мы начнем с определения областей, где технологии принесут реальную пользу: в обучении, в прозрачности судейства, в помощи рефери или в защите здоровья спортсменов. Мы будем тестировать и внедрять лучшее.

— МОК проявляет интерес к смешанным дисциплинам. Это возможно в боксе?

Почему нет? Смешанные турниры — интересное направление в Олимпийском движении. У бокса богатейшая Олимпийская история, и для нас главное — не символические жесты, а реальная защита спортсменов и сохранение честности соревнований при любом новом формате. Мы открыты для инноваций, но только при условии тщательной оценки безопасности и консультаций со спортсменами. Если в будущем такая концепция сможет усилить наш спорт, не ставя под угрозу безопасность атлетов, мы ее изучим.

— Вы чувствуете давление из-за неопределенного олимпийского будущего бокса?

Мы знаем, что МОК нужно убеждать не словами, а делами. Бокс — часть Олимпийской истории уже более века, он воплощает ключевые ценности Олимпизма: мужество, уважение, дисциплину. Но, как часто напоминает МОК, место в программе не гарантировано никому. Каждый вид спорта должен постоянно доказывать свое право, защищая атлетов, обеспечивая гендерный баланс и работая абсолютно прозрачно. Для бокса это означает безупречную честность на всех уровнях — от судейства до управления. Я убежден: если мы будем неукоснительно следовать этим стандартам, бокс не просто останется в Олимпийской программе, но и укрепит в ней свою роль.

— В этом году World Boxing ввела политику гендерного тестирования, которая вызвала споры. Каков ваш взгляд на эту проблему?

Это очень деликатная тема, требующая уважения, беспристрастности и научной строгости. Бокс — контактный спорт, поэтому четкие критерии допуска имеют первостепенное значение для безопасности и справедливости на ринге. World Boxing следует и будет следовать рекомендациям МОК и компетентных медицинских комиссий, а также международным нормам в области прав человека. Достоинство и частная жизнь каждого спортсмена неприкосновенны. Все процедуры должны быть индивидуальны, конфиденциальны и соответствовать признанным медицинским протоколам. Наша ответственность — гарантировать, что критерии отбора прозрачны, научно обоснованы и применяются последовательно. Только так каждый атлет, выходящий на ринг, сможет соревноваться в безопасности и на справедливых условиях.

Напомним, казахстанцы запустили акцию в поддержку Головкина перед выборами главы World Boxing.