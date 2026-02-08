Генетическое биохранилище появилось в ОАЭ

Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences сообщила о создании крупного центра криоконсервации — Colossal BioVault и World Preservation lab — предназначенного для защиты генетического материала исчезающих видов живых существ со всей планеты.

Цели проекта — сохранение генетического разнообразия для долгосрочных исследований в области охраны природы, поддержание жизнеспособного биологического материала для будущих усилий по восстановлению видов живых существ в случае сокращения популяции.

По данным Международного союза охраны природы, в настоящий момент десятки тысяч видов живых существ находятся на грани вымирания. По некоторым оценкам, до 50 % всех видов могут исчезнуть уже к 2050 году.

Современный «Ноев ковчег» — хранилище BioVault, по задумке американской компании, станет настоящим запасным планом для жизни на Земле. Собранные в рамках проекта данные компания планирует оставлять открытыми для ученых со всего мира. А сама лаборатория станет экспозицией Музея будущего, где посетители смогут в реальном времени наблюдать за работой ученых.

Ранне сообщалось, что в Дубае построят транспортные пассажирские туннели по проекту Илана Маска и улицу из золота.