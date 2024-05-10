Генассамблея ООН намерена поддержать заявку Палестины на членство

Генеральная Ассамблея ООН в пятницу намерена поддержать заявку Палестины стать полноправным членом ООН, признав ее правомочной для вступления и направив заявку обратно в Совет Безопасности ООН, чтобы «пересмотреть этот вопрос в положительном направлении», передает корреспондент агентства Kazinform.

Ожидается, что заявка будет принята беспрецедентным большинством голосов, в которое войдет большинство европейских стран.

Палестина возобновила свою заявку на то, чтобы стать полноправным членом ООН. Этот шаг в случае одобрения фактически признал бы палестинское государство.

Палестина является постоянным наблюдателем при ООН с 2012 года, до этого она была наблюдателем в Генеральной Ассамблее.

В настоящее время Палестина признается как государство большинством стран мира, за исключением большинства стран Евросоюза, США и некоторых других государств. Палестина еще не получила статус полноправного члена в ООН — все прежние попытки были безуспешными из-за наложения вето со стороны постоянных членов Совета Безопасности ООН.

В последний раз попытка стать полноправным членом глобальной организации состоялась в апреле. Тогда Соединенные Штаты вновь наложили вето, тем самым вновь помешав Совету Безопасности предоставить палестинцам статус полноправного члена ООН.

Для того, чтобы получить такой статус Палестина должна иметь поддержку 2/3 государств — членов ООН, то есть поддержку со стороны 129 из 193 государств при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН с предварительным одобрением своего членства в СБ ООН.

Голосование Генеральной Ассамблеи в пятницу станет глобальным опросом поддержки палестинцев.

В отсутствии одобрения членства со стороны СБ ООН Генеральная Ассамблея сама по себе не может предоставить полноправное членство в Организации. Несмотря на это, проект резолюции, который будет поставлен на голосование в пятницу, предоставит палестинцам некоторые дополнительные права и привилегии, например место среди членов ООН в зале собраний — но при этом не даст им права голоса.

Дипломаты заявили, что проект текста, скорее всего, получит необходимую поддержку для принятия.

Попытка получить статус полноправного члена ООН происходит на фоне продолжающейся уже 7 месяцев войны в секторе Газа между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

Палестинская миссия в ООН заявила в четверг в письме государствам-членам, что принятие проекта резолюции, поддерживающей полноправное членство в ООН, станет инвестицией в сохранение долгожданного решения о двух государствах.

В заявлении говорится, что это «станет четким подтверждением поддержки в этот очень критический момент права палестинского народа на самоопределение, включая право на свое независимое государство».

В свою очередь Соединенные Штаты не считают правильным способ обретения государственности через ООН, и призывают достичь его через переговоры с Израилем.

— США по-прежнему придерживаются мнения, что путь к государственности для палестинского народа лежит через прямые переговоры, — заявила ранее на этой неделе миссия США при ООН.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан в понедельник осудил проект текста за попытку предоставить палестинцам де-факто статус и права государства. Он заявил, что принятие текста ничего не изменит на местах.

— Если он будет одобрен, я ожидаю, что Соединенные Штаты полностью прекратят финансирование ООН и ее институтов в соответствии с американским законодательством, — заявил Эрдан.

Согласно законодательству США, Вашингтон не может финансировать какую-либо организацию ООН, которая предоставляет полноправное членство любой группе, не обладающей «международно признанными атрибутами» государственности.

В 2011 году Соединенные Штаты сократили финансирование ЮНЕСКО — агентства ООН по образованию, науке и культуре — после того, как палестинцы присоединились к нему в качестве полноправного члена.

Казахстан неизменно выступает за признание Государства Палестина. В соответствии с позицией МИД РК, единственным решением многолетнего конфликта является создание Палестинского государства в границах 1967 года на основе формулы «два государства для двух народов», утвержденной ООН.