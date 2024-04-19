США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности о предоставлении Палестине статуса полноправного члена ООН

США помешали Совету Безопасности предоставить палестинцам статус полноправного члена ООН, выполнив ранее озвученное обещание наложить вето на резолюцию, представленную на рассмотрение высшего международного органа в четверг, передает корреспондент агентства Kazinform.

В четверг 12 членов Совета Безопасности в Нью-Йорке проголосовали за принятие Палестины в качестве полноправного государства-члена. Странами, поддержавшими эту меру, стали Словения, Сьерра-Леоне, Россия, Южная Корея, Мозамбик, Мальта, Япония, Гайана, Франция, Эквадор, Китай и Алжир.

США использовали право вето, чтобы заблокировать резолюцию.

Великобритания и Швейцария воздержались.

Таким образом, при голосовании 12 голосами против одного при двух воздержавшихся Совет не принял проект резолюции, который рекомендовал бы Генеральной Ассамблее провести голосование с более широким кругом членов ООН, чтобы позволить Палестине присоединиться к ней в качестве полноправного государства-члена ООН, сообщает UN News.

Как происходит голосование?

Принятие резолюции происходит путем голосования, для этого требуются голоса как минимум девяти членов Совета Безопасности и отсутствие вето со стороны постоянных членов органа – Китая, России, Великобритании, США и Франции. Остальные 10 членов Совета являются непостоянными членами, избираются Генеральной Ассамблеей на двухгодичный срок и не обладают правом вето.

Перед голосованием

Перед голосованием представитель Палестины в ООН Зиад Абу Амр заявил Совету Безопасности ООН, что предоставление палестинцам суверенного государства проложит путь к миру в регионе.

Palestinian representative to the UN, Ziad Abu Amr tells the UN Security Council that granting Palestinians a sovereign state will pave the way for peace in the region.



The UNSC is due to vote on a Palestinian bid for full UN membership ⤵️ pic.twitter.com/zFXOJRh207 — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 18, 2024

Накануне голосования администрация президента США Джо Байдена, понимая, что наложение вето на резолюцию подвергнет Вашингтон критике за рубежом, попыталась убедить президента Палестины Махмуда Аббаса отложить предложение СБ ООН, сообщает The Times of Israel, ссылаясь на американского чиновника.

После того, как Рамалла отклонила просьбу Вашингтона, выразив разочарование по поводу неспособности Байдена оказать достаточное давление на Израиль, США попытались убедить другие страны-члены СБ ООН либо воздержаться, либо выступить против заявки на создание палестинской государственности, чтобы США не были вынуждены использовать свое право вето.

В четверг заместитель официального представителя Госдепартамента США В.Патель пообещал, что Вашингтон наложит вето на вынесенную на голосование резолюцию Совета Безопасности ООН, направленную на удовлетворение просьбы Палестины о предоставлении ей статуса полноправного члена.

Он объяснил это тем, что Соединенные Штаты «постоянно ясно заявляли, что преждевременные действия в Нью-Йорке — даже с самыми благими намерениями — не приведут к обретению государственности для палестинского народа».

«Несправедливо, неэтично и неоправданно»

Канцелярия президента Палестины осудила Соединенные Штаты за наложение вето, назвав такое решение «агрессией», которая толкает Ближний Восток к «пропасти». В заявлении также подчеркивается, что вето США «несправедливо, неэтично и неоправданно».

Несмотря на это, миссия Палестины в ООН поблагодарила членов Совета Безопасности за огромную поддержку.

The State of Palestine is grateful for the overwhelming support of the SC for basic tenets of humanity, morality, and legality; for the self-determination of the Palestinian people; and for the State of Palestine Membership to the UN.



Onwards, until the 194th Member 🇵🇸🇺🇳 pic.twitter.com/TH3kYr1bO6 — State of Palestine (@Palestine_UN) April 18, 2024

Палестинская группировка ХАМАС из сектора Газа также осудила Вашингтон за наложение вето на резолюцию.

В свою очередь министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поблагодарил США за наложение вето и назвал резолюцию «позорным предложением».

- Возмутительно, что даже через полгода после резни 7 октября Совет Безопасности ООН не осудил ужасающие преступления Хамаса, - написал глава МИД Израиля.

The proposal to recognize a Palestinian state, more than 6 months after the largest massacre of Jews since the Holocaust and after the sexual crimes and other atrocities committed by Hamas terrorists was a reward for terrorism.



I commend the United States for vetoing this… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 18, 2024

Почему сейчас?

На фоне продолжающейся войны в секторе Газа Палестина 2 апреля подала запрос Генеральному секретарю ООН с просьбой пересмотреть заявку 2011 года на вступление в число государств-членов ООН.

Палестина является постоянным наблюдателем при ООН с 2012 года, до этого она была наблюдателем в Генеральной Ассамблее, но не имеет статуса полноправного члена Организации.

Следует отметить, что проголосовавшие в четверг за резолюцию Сьерра-Леоне, Россия, Мозамбик, Мальта, Гайана, Эквадор, Китай и Алжир в прежние годы уже признали Палестинское государство.

Казахстан неизменно выступает за признание Государства Палестина. В соответствии с позицией нашей страны, единственным решением многолетнего конфликта является создание Палестинского государства в границах 1967 года на основе формулы «два государства для двух народов», утвержденной ООН.

Администрация Байдена уже давно выступает против попыток Палестины в одностороннем порядке обеспечить статус государственности в ООН, утверждая, что эта цель должна быть достигнута посредством прямых переговоров с Израилем.

Недавно официальные лица США заявили, что такие усилия наносят ущерб активному стремлению администрации Белого дома достичь решения о создании двух государств посредством более широкой региональной инициативы.

Эта инициатива должна начаться со сделки по освобождению израильских заложников из сектора Газа, за которой последует окончательное прекращение войны между Израилем и ХАМАС. Сделка включает в себя участие арабских стран в восстановлении сектора Газа и помощи со стороны реформированной Палестинской Администрации, а также нормализацию отношений Саудовской Аравии с Израилем.