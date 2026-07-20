Где в Казахстане чаще всего получают водительские права: топ-5 регионов

Стало известно, в каких регионах Казахстана чаще всего получают водительские права, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство для граждан.

За первое полугодие водительские удостоверения получили более 337 тысяч казахстанцев. Для одних это стало первым шагом к самостоятельному вождению, а для других — очередной заменой документа. Именно поэтому услуга неизменно остается одной из самых популярных среди казахстанцев.

Топ-5 регионов по количеству выданных водительских удостоверений

Алматы — 75 163;

Шымкент — 46 086;

Туркестанская область — 24 711;

Астана — 22 601;

Карагандинская область — 19 992.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 июля 2026 года в Казахстане зарегистрировано 6 025 913 единиц автотранспортных средств.