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    Где в Казахстане чаще всего получают водительские права: топ-5 регионов

    Стало известно, в каких регионах Казахстана чаще всего получают водительские права, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство для граждан.

    водительские права
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    За первое полугодие водительские удостоверения получили более 337 тысяч казахстанцев. Для одних это стало первым шагом к самостоятельному вождению, а для других — очередной заменой документа. Именно поэтому услуга неизменно остается одной из самых популярных среди казахстанцев.

    Топ-5 регионов по количеству выданных водительских удостоверений

    • Алматы — 75 163;
    • Шымкент — 46 086;
    • Туркестанская область — 24 711;
    • Астана — 22 601;
    • Карагандинская область — 19 992.

    Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 июля 2026 года в Казахстане зарегистрировано 6 025 913 единиц автотранспортных средств.

    E - Правительство, E - услуги Транспорт Водители Авто
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор