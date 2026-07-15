Автопарк Казахстана превысил шесть миллионов автомобилей и мотоциклов

По состоянию на 1 июля 2026 года в Казахстане зарегистрировано 6 025 913 единиц автотранспортных средств, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики.

По данным Бюро национальной статистики, большую часть автопарка составляют легковые автомобили, а лидером по количеству зарегистрированного транспорта остается Алматы.

По информации ведомства, в стране насчитывается 5 053 664 легковых автомобиля, 493 656 грузовых автомобилей, 89 467 автобусов и микроавтобусов, 74 193 мотоцикла, а также 262 334 прицепа и 52 599 единиц прочей техники.

Наиболее распространенным видом топлива остается бензин — его используют 4,4 млн транспортных средств. На газобаллонном топливе ездят почти 368 тыс. автомобилей, на дизельном — 321,5 тыс., смешанное топливо используют 114,3 тыс. транспортных средств, а полностью электрических автомобилей в стране зарегистрировано 25 254.

Среди легковых автомобилей чаще всего встречаются машины с объемом двигателя от 1,5 до двух литров — их насчитывается более 2,1 млн. Автомобилей с двигателем до 1,5 литра зарегистрировано 1,1 млн, а машин с объемом двигателя свыше четырех литров — около 80 тыс.

Значительную часть казахстанского автопарка составляют автомобили старше 20 лет. В то же время легковых автомобилей возрастом до трех лет зарегистрировано 304 тыс.

В июне 2026 года на учет в Казахстане было поставлено 167 878 транспортных средств, из которых 146 698 — легковые автомобили. При этом большинство регистраций пришлось на вторичный рынок: 121 456 автомобилей были зарегистрированы повторно, тогда как первичную регистрацию прошли 25 242 машины.

Больше всего транспортных средств зарегистрировано в Алматы — 733 319 единиц. Далее следуют Алматинская область (646 939), Астана (461 103), Туркестанская область (410 832) и Карагандинская область (384 091). Наименьшее количество зарегистрированного транспорта приходится на область Улытау — 37 331 единица.

Ранее государственная корпорация «Правительство для граждан» объяснила, почему уникальный VIN-код имеет ключевое значение для идентификации транспортного средства и подтверждения его подлинности.