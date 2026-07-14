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    Что нужно знать казахстанским водителям о VIN-коде автомобиля

    У каждого автомобиля есть уникальный VIN-код, который позволяет идентифицировать транспортное средство и подтвердить его подлинность. В государственной корпорации «Правительство для граждан» рассказали, почему он важен для автовладельцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Что нужно знать казахстанским водителям о VIN-коде автомобиля
    Фото: Pexels

    Как отметили в госкорпорации, VIN-код является одним из ключевых элементов при регистрации транспортного средства.

    VIN-код (vehicle identification number) – это уникальный идентификационный номер транспортного средства, состоящий из 17 символов (букв и цифр), который присваивается автомобилю производителем один раз.
    Как отпечаток пальца у человека, vin-код уникален для каждого автомобиля.

    По VIN-коду можно узнать:

    * производителя и страну сборки;
    * год выпуска автомобиля;
    * модель и основные технические характеристики;
    * серийный номер автомобиля.

    VIN-код можно найти:
    * в свидетельстве о регистрации транспортного средства (техпаспорте);
    * на кузове или раме автомобиля;
    * на стойке водительской двери или дверном проеме (в зависимости от марки автомобиля).

    Осмотр транспортного средства и проверка VIN-кода проводится:
    * при первичной регистрации (кроме новых автомобилей, произведенных в РК или ввезенных официальными дилерами);
    * при замене кузова, шасси или рамы;
    * при переоборудовании транспортного средства;
    * при изменении цвета автомобиля;
    * при исправлении ошибок или несоответствий в регистрационных данных.

    Ранее были названы самые продаваемые автомобили в Казахстане.

    Транспорт Правительство для граждан Водители Авто
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор