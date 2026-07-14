Что нужно знать казахстанским водителям о VIN-коде автомобиля
У каждого автомобиля есть уникальный VIN-код, который позволяет идентифицировать транспортное средство и подтвердить его подлинность. В государственной корпорации «Правительство для граждан» рассказали, почему он важен для автовладельцев, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как отметили в госкорпорации, VIN-код является одним из ключевых элементов при регистрации транспортного средства.
VIN-код (vehicle identification number) – это уникальный идентификационный номер транспортного средства, состоящий из 17 символов (букв и цифр), который присваивается автомобилю производителем один раз.
Как отпечаток пальца у человека, vin-код уникален для каждого автомобиля.
По VIN-коду можно узнать:
* производителя и страну сборки;
* год выпуска автомобиля;
* модель и основные технические характеристики;
* серийный номер автомобиля.
VIN-код можно найти:
* в свидетельстве о регистрации транспортного средства (техпаспорте);
* на кузове или раме автомобиля;
* на стойке водительской двери или дверном проеме (в зависимости от марки автомобиля).
Осмотр транспортного средства и проверка VIN-кода проводится:
* при первичной регистрации (кроме новых автомобилей, произведенных в РК или ввезенных официальными дилерами);
* при замене кузова, шасси или рамы;
* при переоборудовании транспортного средства;
* при изменении цвета автомобиля;
* при исправлении ошибок или несоответствий в регистрационных данных.
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