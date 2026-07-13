Названы самые продаваемые автомобили в Казахстане

Официальные дилеры реализовали в Казахстане 105 886 новых легковых и коммерческих автомобилей по итогам первого полугодия 2026 года. Это на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда был установлен рекордный показатель, такие данные приводит Казахстанский автомобильный союз, передает Kazinform.

— Автомобильный рынок Казахстана продолжает наращивать потенциал. Несмотря на практически неизменный общий объем продаж, внутри рынка происходят серьезные изменения: усиливается конкуренция, а покупатели становятся более требовательными к цене, технологиям и качеству обслуживания. Сегодня на рынке видно не только масштаб, но и способности быстро адаптироваться к запросам клиентов, — сказала президент КАС Анар Макашева.

По итогам июня лидером продаж стал Chevrolet, дилеры которого реализовали 3 117 автомобилей. Второе место занял Hyundai с результатом 3 034 автомобиля, третье — Changan, продажи которого выросли более чем вдвое и достигли 2 565 автомобилей. В первую пятерку также вошли Chery (1 996 автомобилей) и Haval (1 677 автомобилей). В первую десятку также вошли JAC, Kia, Jetour, Toyota и Geely.

По итогам первого полугодия первое место по продажам также занял Chevrolet с результатом 17 586 автомобилей. Следом расположились Hyundai (17 247 автомобилей) и Kia (12 332 автомобиля). На четвертую строчку поднялся Changan, увеличивший продажи на 89,2% — до 9 471 автомобиля. Замкнул пятерку лидеров Chery, реализовавший 8 143 автомобиля.

Источник: Казахстанский автомобильный союз

Самой продаваемой моделью на казахстанском рынке по итогам января—июня стал Chevrolet Cobalt — 16 370 автомобилей. Далее следуют Hyundai Tucson (8 601 автомобиль), Kia Sportage (5 200 автомобилей), Changan CS55 Plus (4 017 автомобилей) и Hyundai Mufasa (3 119 автомобилей).

Только в июне официальные дилеры продали 21 861 новый автомобиль, что на 12,5% превышает показатель июня 2025 года (19 426 автомобилей).

Несмотря на замедление темпов роста после двух рекордных лет, спрос на новые автомобили остается стабильно высоким. При этом на рынке усиливается конкуренция между брендами, а новые игроки продолжают укреплять свои позиции практически во всех сегментах.

Ранее сообщалось, что Kia отзывает более 460 000 автомобилей в США из-за риска возгорания.





