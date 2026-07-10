Kia отзывает более 460 000 автомобилей в США из-за риска возгорания

Компания Kia отзывает 462 869 автомобилей Kia Telluride 2020-2024 годов выпуска в США из-за неисправности электроники, которая может привести к пожару, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на FOX Business .

Производитель сообщает, что если ударить по крышке или ручке механизма регулировки положения сиденья с электроприводом, переключатель может сместиться относительно оси или повредиться, из-за чего мотор сиденья продолжит работать и перегреется.

Кроме того, некачественный ремонт в рамках предыдущего отзыва может привести к перегреву и возгоранию мотора сиденья.

Владельцам автомобилей рекомендуется парковаться на улице, подальше от других транспортных средств и зданий, из-за риска возгорания во время движения или стоянки.

Сообщалось о семи возгораниях сидений и 11 случаях плавления моторов сидений.

Письма с уведомлением для автовладельцев будут разосланы 13 августа. После этого в дилерских центрах Kia будут установлены электронные блоки предохранителей, которые предотвратят непрерывную работу электропривода сиденья, если переключатель сиденья сместится, деформируется или будет поврежден иным образом.

7 марта т.г. в штате Огайо автоматическое сиденье Hyundai Palisade 2026 года прижало ребенка, которого не успели спасти. После инцидента компания Hyundai приостановила продажи модели в Северной Америке и инициировала отзыв более 69 000 автомобилей.

Ранее, в 2024 году компания Hyundai Motor North America объявила об отзыве более 42 000 автомобилей в США из-за проблем с проводкой.