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    18:11, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Где в Казахстане самый низкий уровень заочного установления инвалидности

    Председатель Комитета регулирования и контроля в сфере соцзащиты населения РК Толеген Оспанкулов на брифинге СЦК назвал регионы с низким уровнем заочного установления инвалидности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Инвалидная коляска Мүгедектер арбасы
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    - В рамках реализации Дорожной карты партии «AMANAT» на 2024 год перед Министерством труда и социальной защиты населения РК стояла конкретная задача: обеспечить, чтобы не менее 35% всех государственных услуг по установлению инвалидности проводились в заочно проактивном формате. По итогам 2024 г. мы превысили этот показатель и он составил 37,4%. Мы понимаем, что это не предел, и продолжаем наращивать темпы. По состоянию на 1 июля т.г., доля заочного проактивного освидетельствования достигла уже 39,3%, - отметил Т.Оспанкулов.

    По его словам, внимание обращается на существенную разницу между регионами. В частности, в таких областях, как Улытау (25,1%), Мангистауская (26,7%), Туркестанская (37,0%), Жамбылская (36,9%) и Атырауская (33,9%), уровень заочного освидетельствования по-прежнему ниже среднереспубликанского уровня.

    Основные причины низких показателей в этих регионах:

    - Дефицит подготовленных кадров, в том числе в составе врачебно-консультативных комиссий (ВКК), что влияет на корректность и полноту направляемой медицинской информации.

    - Недостаточная информированность населения и специалистов на местах о возможностях и преимуществах заочного проактивного формата.

    - Технические сбои и задержки в передаче данных через медицинские информационные системы, что затрудняет оперативное рассмотрение документов экспертами.

    Ранее мы писали, что в Казахстане хотят упростить процедуру установления инвалидности.

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Инвалиды Регионы Лица с инвалидностью Общество
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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