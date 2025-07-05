Где в Казахстане самый низкий уровень заочного установления инвалидности

- В рамках реализации Дорожной карты партии «AMANAT» на 2024 год перед Министерством труда и социальной защиты населения РК стояла конкретная задача: обеспечить, чтобы не менее 35% всех государственных услуг по установлению инвалидности проводились в заочно проактивном формате. По итогам 2024 г. мы превысили этот показатель и он составил 37,4%. Мы понимаем, что это не предел, и продолжаем наращивать темпы. По состоянию на 1 июля т.г., доля заочного проактивного освидетельствования достигла уже 39,3%, - отметил Т.Оспанкулов.

По его словам, внимание обращается на существенную разницу между регионами. В частности, в таких областях, как Улытау (25,1%), Мангистауская (26,7%), Туркестанская (37,0%), Жамбылская (36,9%) и Атырауская (33,9%), уровень заочного освидетельствования по-прежнему ниже среднереспубликанского уровня.

Основные причины низких показателей в этих регионах:

- Дефицит подготовленных кадров, в том числе в составе врачебно-консультативных комиссий (ВКК), что влияет на корректность и полноту направляемой медицинской информации.

- Недостаточная информированность населения и специалистов на местах о возможностях и преимуществах заочного проактивного формата.

- Технические сбои и задержки в передаче данных через медицинские информационные системы, что затрудняет оперативное рассмотрение документов экспертами.

Ранее мы писали, что в Казахстане хотят упростить процедуру установления инвалидности.