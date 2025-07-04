В Казахстане хотят упростить процедуру установления инвалидности

— Речь идёт о том, чтобы максимально облегчить для граждан процесс получения статуса инвалидности — сделать его доступным, удобным, оперативным, а главное — объективным и справедливым. Теперь гражданину необязательно проходить очное освидетельствование. По ряду диагнозов это возможно сделать без личного присутствия, при этом, конечно, нужно наличие полной и достоверной медицинской информации в цифровом формате, переданной медицинской организацией, — сообщил на брифинге СЦК председатель Комитета регулирования и контроля в сфере соцзащиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Толеген Оспанкулов.

По его словам, внедрение заочного формата связано не только с цифровизацией и стремлением к упрощению процедур, но и с решением системных проблем, накопившихся в сфере медико-социальной экспертизы:

кадровый дефицит в подразделениях МСЭ, особенно в отдалённых и сельских регионах, что затрудняет своевременное проведение очных освидетельствований.

большие нагрузки на экспертов службы МСЭ, вызванные ростом количества обращений, приводят к увеличению сроков принятия решений.

необходимость сокращения бюрократических барьеров и исключения субъективного фактора при установлении инвалидности.

— Заочный проактивный формат позволяет перераспределить нагрузку между регионами, благодаря работе экстерриториальных экспертов и, тем самым, обеспечить равный и прозрачный доступ к услуге для всех граждан, вне зависимости от места проживания. Реформа направлена на повышение доверия населения к службе МСЭ и в целом к системе социальной защиты, снижение коррупционных рисков и создание действительно клиентоориентированной модели установления инвалидности. — отметил Т. Оспанкулов.

Ранее мы писали, что в Казахстане проживает порядка 700 тысяч лиц с инвалидностью.