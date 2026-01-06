Где в Казахстане ограничили движение на трассах

По данным АО НК «КазАвтоЖол», в Восточно-Казахстанской области с 19:30 приостановлено движение грузовых автомобилей с прицепами и полуприцепами на участке автодороги «Усть-Каменогорск — Риддер — граница РФ» — 15–105 км, от Белоусовки до Риддера. Открытие дороги планируется 6 января к 6:00.

Ограничения движения действуют и в других регионах страны.

В Западно-Казахстанской области ограничено движение на участке автодороги «Актобе — Уральск — граница РФ» — 393–526 км (Жымпиты — граница Актюбинской области).

В Актюбинской области ограничения введены на следующих участках:

— «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» 776–965 км (АЗС ECO Oil — Карабутак);

— «Актобе — граница РФ» 16–136 км (Актобе — пункт пропуска Алимбет);

— «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» 22–99 км (пункт пропуска Жайсан — АЗС ECO Oil);

— «Граница РФ — Актобе — Кызылорда — Шымкент — Алматы — граница КНР» 0–39 км (Северный обход Актобе);

— «Актобе — Уральск — граница РФ» 526–702 км (граница Западно-Казахстанской области — Маржанбулак);

— «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Кульсары — Атырау — граница РФ» 11–337 км (Актобе — граница Атырауской области).

В Атырауской области ограничение движения сохраняется на участке «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Кульсары — Атырау — граница РФ» — 337–346 км (граница Актюбинской области — Сагыз).

В нацкомпании уточнили, что на большинстве участков ограничения касаются грузового и общественного транспорта, на отдельных направлениях — всех видов автотранспорта. Для зимнего содержания трасс по стране задействовано 715 единиц спецтехники.

Актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно получить круглосуточно по номеру 1403.

