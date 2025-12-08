Где в Казахстане чаще всего меняют фамилии и имена

Больше всего обращений в Алматы — 2 981. На втором месте — Астана с 2 459 обращениями.

Среди регионов лидирует Карагандинская область — 849 заявлений. Далее по данным правительства для граждан, идут Актюбинская — 741 и Восточно-Казахстанская области — 673.

Ранее мы рассказывали о карагандинце с необычным именем Казахстан, которое стало частью его характера и жизненного пути.

Более чем за полтора года число граждан с таким именем в нашей стране увеличилось на четыре человека. По данным Бюро национальной статистики на октябрь 2025 года, в стране проживают 28 человек с таким именем.