    14:19, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Где в Казахстане чаще всего меняют фамилии и имена

    За три месяца более 14 тысяч казахстанцев подали заявления на смену фамилии, имени или отчества, передает корреспондент агентства Kazinform.

    документы, паспорт, удостоверение
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Больше всего обращений в Алматы — 2 981. На втором месте — Астана с 2 459 обращениями.

    Среди регионов лидирует Карагандинская область — 849 заявлений. Далее по данным правительства для граждан, идут Актюбинская — 741 и Восточно-Казахстанская области — 673.

    Ранее мы рассказывали о карагандинце с необычным именем Казахстан, которое стало частью его характера и жизненного пути.

    Более чем за полтора года число граждан с таким именем в нашей стране увеличилось на четыре человека. По данным Бюро национальной статистики на октябрь 2025 года, в стране проживают 28 человек с таким именем.

    Теги:
    Регионы Общество Статистика
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
