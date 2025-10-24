Необычное имя, особая судьба: карагандинец по имени Казахстан

Тридцатилетний житель Караганды Казахстан Жаркын признается: за всю жизнь он не встретил никого с таким же именем. В преддверии Дня Республики мужчина рассказал, как имя, данное в честь страны, повлияло на его мировоззрение и выбор профессии.

Казахстан родился в 1995 году. Необычное имя ему дала 90-летняя бабушка — человек, искренне преданный своей родине.

— Это имя наложило отпечаток на мою жизнь и мои принципы. Быть Казахстаном — большая ответственность. Уверен, что и профессию я выбрал не случайно, — говорит мужчина.

Сегодня он служит оперуполномоченным и с гордостью отмечает, что трудится на благо общества и страны.

Помимо службы, Казахстан активно занимается спортом. Он — кандидат в мастера спорта по казакша курес, неоднократный призёр республиканских и региональных соревнований.

— На турнирах мое имя всегда вызывает интерес. Когда объявляют: «Жаркын Казахстан», зрители начинают искать глазами, кто это. Люди удивляются и запоминают, — улыбается он.

В детстве, признается мужчина, ему порой было неловко из-за столь необычного имени, особенно среди одноклассников с привычными именами. Но с годами восприятие изменилось.

— Сейчас я не просто не стесняюсь, я горжусь своим именем. Это не просто слово в паспорте — это часть моей идентичности, — говорит Казахстан Жаркын.

По данным региональных органов, в Карагандинской области сегодня проживают семь человек, чье имя — Казахстан.

Как ранее сообщалось, более чем за полтора года число граждан, носящих имя Казахстан, увеличилось на четыре человека. По данным Бюро национальной статистики на 20 октября 2025 года, в стране проживают 28 человек с таким именем.



