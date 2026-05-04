Где в Астане построят новые парки и скверы

В Астане благоустроят порядка 750 дворовых и общественных пространств согласно новому Генеральному плану до 2035 года. В каких районах появятся новые парки и скверы, рассказали в акимате города в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.

Согласно новому Генплану, одними из первых станут три новых проекта на аллее «Мыңжылдық»:

сквер перед театром имени Куанышбаева;

привокзальный парк;

территория вокзала «Нұрлы жол».

Продолжится строительство пешеходного бульвара «Greenline» (вторая очередь), полностью свободного от автомобилей, от улицы Толе би до Анет баба и от Культегин до Айтматова. Проект предусматривает комплексное озеленение, систему прудов, игровые и спортивные зоны.

Изменения коснутся и ключевых улиц города. Более комфортными для пешеходов станут улицы Калдаякова, Кенесары, Кудайбердыулы, проспекты Мангилик Ел, Кабанбай батыра, Момышулы и Улы Дала. Здесь обещают комплексное озеленение и безбарьерную среду.

Отдельное внимание уделено парковому кластеру вдоль реки Есиль. Вторая очередь парка «Мира и Согласия» будет реализована в сторону нового Конгресс-центра.

Продолжится благоустройство Президентского парка в той же концепции, что и набережная, и территория вокруг фонтана, а также реализация второй очереди парка «Городской романс».

В каждом районе города помимо крупных общественных пространств и проспектов будут благоустраиваться локально-значимые территории и улицы.

В районе «Нура» территория столичного цирка станет более функционально разнообразной, помимо озеленения появятся тихие зоны. Новые общественные пространства будут возле ЖК «Мадрид» и «Копенгаген». Также планируется строительство сквера «Памир» по Айтматова 38 и инвесторского сквера по пр. Туран возле Национального космического центра.

В районе «Есиль» обустроить новые пешеходные пространства планируется по улицам Сауран и Орынбор. В районе Алматы вместо жилого комплекса на пересечении улиц Сатпаева и проспекта Момышулы разобьют сквер. Вдоль улицы Кудайбердыулы также появятся три новых сквера.

В районе «Сарайшык» благоустроят проспект Кошкарбаева. В районе «Сарыарка» благоустроят вторую часть Коктал парка, а также ряд локальных скверов. Одними из ключевых проектов станут обновление улицы Кенесары и создание скверов «Шахматистов» и «Футболистов».

Работы продолжатся и в районе «Байқоныр» — новые скверы появятся возле школы № 119, по улице Пушкина (2,4,6), Кенесары-Пушкина (дом студентов), ул. Ж.Тархана — ул. А.Жубанова. В результате, к 2035 году планируется увеличить площадь озеленения в городе до 19 кв. метров на человека.

Напомним, ранее корректировку Генплана Астаны до 2035 года вынесли на общественные слушания.