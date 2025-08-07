Где в Алматы чаще отключают свет и как решают проблему

На брифинге региональной службы коммуникаций руководитель управления энергетики и водоснабжения города Нурбакыт Серикбай сообщил, что основная причина отключений — изношенная инфраструктура.

— Наибольший износ зарегистрирован в центре города, в частности в Алмалинском районе. Для решения данного вопроса в рамках инвестиционной программы компании «Алматы Жарык Компаниясы» проводится реконструкция электрических сетей — перевод линий с 6 на 10 кВ, это позволит значительно сократить количество аварий, — сообщил он.

По его словам, проблемы также наблюдаются в присоединенных районах города.

— Для решения вопроса на сегодня управлением энергетики в Наурызбайском и Алатауском районах ведется реконструкция бесхозных электрических сетей. Планируем завершить эти работы до начала отопительного сезона. Кроме того работы ведутся в Турксибском районе, строится подстанция 110 кВ. Планируем завершить в этом году. Это существенно снизит количество аварий в электрических сетях, - добавил он.

Всего по данным управления, из 8,9 тыс. км электросетей 64,5% нуждаются в обновлении. В этом году реконструируют 123 км сетей. Продолжается подключение новых микрорайонов (Кенсай, «Широкая щель», СЭЗ «ПИТ» и др.). В результате износ планируется снизить до 63,3%.

Ранее аким Алмалинского района Алматы Арман Шамшин объяснил частые отключения электричества износом кабельных сетей и высокой нагрузкой на электросети из-за жары.