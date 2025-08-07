РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:45, 07 Август 2025 | GMT +5

    Где в Алматы чаще отключают свет и как решают проблему

    Чаще всего перебои со светом происходят в центре Алматы, а также в присоединенных районах города. Причина — высокий износ электрических сетей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    освещение, электричество в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    На брифинге региональной службы коммуникаций руководитель управления энергетики и водоснабжения города Нурбакыт Серикбай сообщил, что основная причина отключений — изношенная инфраструктура.

    — Наибольший износ зарегистрирован в центре города, в частности в Алмалинском районе. Для решения данного вопроса в рамках инвестиционной программы компании «Алматы Жарык Компаниясы» проводится реконструкция электрических сетей — перевод линий с 6 на 10 кВ, это позволит значительно сократить количество аварий, — сообщил он.

    По его словам, проблемы также наблюдаются в присоединенных районах города.

    — Для решения вопроса на сегодня управлением энергетики в Наурызбайском и Алатауском районах ведется реконструкция бесхозных электрических сетей. Планируем завершить эти работы до начала отопительного сезона. Кроме того работы ведутся в Турксибском районе, строится подстанция 110 кВ. Планируем завершить в этом году. Это существенно снизит количество аварий в электрических сетях, - добавил он.

    Всего по данным управления, из 8,9 тыс. км электросетей 64,5% нуждаются в обновлении. В этом году реконструируют 123 км сетей. Продолжается подключение новых микрорайонов (Кенсай, «Широкая щель», СЭЗ «ПИТ» и др.). В результате износ планируется снизить до 63,3%.

    Ранее аким Алмалинского района Алматы Арман Шамшин объяснил частые отключения электричества износом кабельных сетей и высокой нагрузкой на электросети из-за жары. 

    Теги:
    Электроэнергия Отключения света Акимат Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают