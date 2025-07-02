Почему в Алмалинском районе Алматы участились отключения электроэнергии

Отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций, аким района отметил, что степень износа электросетей в районе превышает 80%.

– К примеру, на квадрате улиц Ауэзова – Кабабай батыра – Айтиева – Жамбыла с начала года зарегистрировано более 10 случаев аварийных отключений электроэнергии. Мы прорабатываем данный вопрос совместно с «Алатау жарык компаниясы». В августе запланирован капитальный ремонт и замена всего оборудования. Прогнозируем, что после этого кратность аварий значительно в данном квадрате улиц уменьшится, – сказал Арман Шамшин.

По словам акима Алмалинского района, перебои связаны с износом электрокабельных линий, а также из-за аномальной жары резко возросло потребление электроэнергии.

– Как в прошлом году, так и в этом году идет большое напряжение, потому что стало жарче. Люди стали активнее пользоваться кондиционером. На прошлой и позапрошлой неделе в городе наблюдалась аномально высокая температура, и некоторые трансформаторные подстанции не справлялись с нагрузкой, – отметил Арман Шамшин.

Аким района отметил, что у компании «Алатау жарык компаниясы» есть своя инвестпрограмма: за счет абонентских поступлений производит замену кабели с 6 на 10 кВ, а также модернизирует трансформаторные подстанции. В этом году было повышение тарифа на электроэнергию, который позволит компании увеличить объемы инвестиций. По данным акима, в этом году в районе планируется заменить 4,4 км кабельных линий, а в 2026 году этот показатель должен увеличиться вдвое.

По данным акимата, параллельно в Алмалинском районе продолжается масштабная модернизация уличного освещения. В 2025 году здесь планируют обновить 4 500 светильников – из них 1 901 уже заменен. Проложено 22,5 км новых кабельных линий из запланированных 58 км. Также идет модернизация шкафов управления наружным освещением – из 61 объекта обновлены 18.

Особое внимание уделяется пешеходным зонам: работы по организации тротуарного освещения ведутся на улицах Толе би, Сейфуллина, Наурызбай батыра, проспекте Абая. На проспекте Назарбаева модернизация уже завершена.

Ранее в нескольких районах Алматы было зафиксировано аварийное отключение электроэнергии.