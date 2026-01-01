Где смотреть новогоднее поздравление Президента Казахстана

Прямая трансляция поздравления Главы государства начнется в 23:48:34 по времени Астаны на телеканалах Jibek Joly и Silk Way, а также на сайте агентства Kazinform.

Прослушать поздравление Президента можно будет в прямом эфире радио Jibek Joly.

Также в общественных пространствах по всей стране будут установлены LED-экраны, что позволит увидеть и услышать поздравление не только у телеэкранов и радио, но и в местах массового пребывания людей.