20:00, 31 Декабрь 2025 | GMT +5
Где смотреть новогоднее поздравление Президента Казахстана
В ночь с 31 декабря на 1 января Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступит с официальным новогодним обращением ко всем гражданам страны, передает агентство Kazinform.
Прямая трансляция поздравления Главы государства начнется в 23:48:34 по времени Астаны на телеканалах Jibek Joly и Silk Way, а также на сайте агентства Kazinform.
Прослушать поздравление Президента можно будет в прямом эфире радио Jibek Joly.
Также в общественных пространствах по всей стране будут установлены LED-экраны, что позволит увидеть и услышать поздравление не только у телеэкранов и радио, но и в местах массового пребывания людей.