РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:00, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    Где смотреть новогоднее поздравление Президента Казахстана

    В ночь с 31 декабря на 1 января Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступит с официальным новогодним обращением ко всем гражданам страны, передает агентство Kazinform. 

    Где смотреть новогоднее поздравление Президента Казахстана
    Коллаж: Kazinform

    Прямая трансляция поздравления Главы государства начнется в 23:48:34 по времени Астаны на телеканалах Jibek Joly и Silk Way, а также на сайте агентства Kazinform.

    Прослушать поздравление Президента можно будет в прямом эфире радио Jibek Joly. 

    Также в общественных пространствах по всей стране будут установлены LED-экраны, что позволит увидеть и услышать поздравление не только у телеэкранов и радио, но и в местах массового пребывания людей. 

    Теги:
    Акорда Президент Поздравления JIBEK JOLY Радио Jibek Joly Новый год Прямой эфир
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Сейчас читают