Где самое дорогое и дешевое жилье в Казахстане: статистика цен за август

Бюро национальной статистики опубликовало средние цены на покупку и аренду жилья в городах Казахстана за август 2026 года, передает агентство Kazinform.

В среднем по стране квадратный метр нового жилья стоил 625,4 тысяч теңге, квартиры на вторичном рынке — 635,2 тысяч теңге. Таким образом, однокомнатная квартира площадью 40 кв. м в среднем обошлась бы примерно в 25 млн теңге в новостройке и 25,4 млн теңге на вторичном рынке.

Средняя стоимость аренды благоустроенного жилья составила 5350 теңге за квадратный метр. Аренда такой же квартиры в среднем составила бы около 214 тысяч теңге в месяц.

Самые высокие цены на новостройки зафиксированы в Астане — 747,1 тысяч теңге за квадратный метр. Следом идет Алматы — 739,8 тысяч теңге. В тройку также вошел Атырау, где квадратный метр нового жилья в среднем стоил 546,4 тысяч теңге.

Дешевле всего новое жилье продавалось в Уральске — 338,4 тысяч теңге за квадратный метр. В Актобе показатель составил 356,5 тысяч теңге, Кокшетау — 376,1 тысяч теңге.

На вторичном рынке самым дорогим городом оказался Алматы — 749,5 тысяч теңге за квадратный метр. В Астане квартиры перепродавали в среднем по 740,4 тысяч теңге за квадратный метр. Третье место занял Атырау — 519,2 тысяч теңге.

При этом самая доступная вторичка среди представленных городов была в Кызылорде — 345,1 тысяч теңге за квадратный метр, Актау — 354,2 тысяч теңге и Таразе — 354,4 тысяч теңге.

По стоимости аренды лидирует Алматы — в среднем 6224 теңге за квадратный метр. В Астане показатель составил 6079 теңге, Караганде — 5219 теңге.

Самая низкая арендная плата зафиксирована в Таразе — 2558 теңге за квадратный метр. Далее следуют Туркестан — 2914 теңге и Актобе — 3381 теңге.

В августе корреспондент Kazinform проанализировал рынок жилья в Астане на основе объявлений о продаже квартир. Стоимость предложений в столице варьировалась от 6,5 млн до 380 млн теңге. Какие факторы влияют на цену жилья в столице — читайте здесь.



