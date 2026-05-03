Где рождается новая жизнь: фоторепортаж из аула в дни сакмана

Если в городах с потеплением организуют субботники, начинаются дорожные работы, то в аулах наступает время приплода — пора хлопот и суеты для фермеров и чабанов, передает агентство Kazinform.

Казахи ответственный период окота маточного поголовья и сохранения приплода называют «сақман». Чаще всего он приходится на март–апрель. Чтобы прочувствовать атмосферу и красоту этого периода, корреспонденты Kazinform специально отправились в село Кызылсокы Карасуского сельского округа Жамбылского района Алматинской области.

Здесь уже 20 лет работает крестьянское хозяйство «Ерлан». Наш герой Саят Медеуов продолжает дело, начатое отцом: занимается разведением овец и на протяжении многих лет зарабатывает этим на жизнь. Последние пять лет он полностью взял управление хозяйством на себя. Сейчас у него около 300 голов скота, в основном овцы. По его словам, для эффективности хозяйства лучше сосредоточиться на разведении одного вида животных.

— С детства занимаемся мелким скотом. При этом у меня есть и высшее образование: я окончил Академию транспорта и коммуникаций имени Тынышпаева, работал в пограничной службе. Однако позже решил вернуться к ремеслу предков, — говорит Саят Медеуов.

По словам фермера, подготовка к сезону сакмана начинается еще осенью. Откормленных баранов (кошкаров) в середине октября запускают в отару овец.

— В это время овцы тоже находятся в хорошем состоянии, — отмечает Саят.

После благополучной зимовки в марте начинается период окота.

— В это время мы приезжаем сюда всей семьей и помогаем овцам при окоте. Находимся здесь и днем, и ночью. Если говорить о том, как проходит сакман: обычно все овцы содержатся вместе в теплом помещении, часто несколько овец могут окотиться одновременно. Мы отделяем их и помещаем каждую в индивидуальный загон. Если ягненок уже крепко держится на ногах и сосет мать, мы не выпускаем их сразу в общую отару. Через два-три дня, когда они окрепнут, начинаем выпускать их на пастбище вместе с остальными, — рассказывает фермер.

Также он напомнил о важности ухода и вакцинации новорожденных ягнят. По его словам, пуповину ягненка первым делом обрабатывают йодом, чтобы предотвратить попадание инфекции. Затем для укрепления организма делают витаминную инъекцию. Если по какой-то причине ягненок не получит прививку, риск болезни или падежа возрастает.

Секреты хозяйства

Фермер поделился интересными нюансами сакманного периода. Иногда овцы не сразу принимают своих ягнят и отказываются кормить их. Саят Медеуов отметил, что чаще всего так ведут себя первородящие овцы. В таких случаях у чабанов есть свои хитрости.

Один из способов — изолировать овцу с ягненком в отдельном загоне. Со временем овца может признать своего детеныша.

Если же за пару дней она его не принимает, животное подвязывают с помощью веревки, ограничивая его движения. В это время ягненок беспрепятственно сосет молоко. Через некоторое время овца успокаивается и принимает детеныша.

Есть и третий способ: овце фиксируют голову так, чтобы она не могла отвлекаться. Пока она ест, ягненок спокойно кормится.

В период окота работа кипит не только у животноводов, но и у ветеринаров. Во время нашего визита в хозяйство прибыл заведующий ветеринарной службой Карасуского сельского округа Едил Болаткулов для биркования и вакцинации ягнят.

— Наша главная цель — профилактика заболеваний. С весны мы объезжаем каждое хозяйство, устанавливаем бирки новорожденному приплоду и проводим вакцинацию. Весной мелкий рогатый скот в основном прививают от сибирской язвы. В нашем округе есть коровы, овцы, лошади и немного верблюдов. Ухаживаем за всеми, — рассказал специалист.

Также он отметил, что все чипированные и помеченные бирками животные вносятся в базу ИСЖ (Идентификация сельскохозяйственных животных). Исходя из численности скота в этой системе, хозяйству выделяются вакцины. В отличие от крупного рогатого скота, овцам и козам не выдают индивидуальные электронные паспорта — оформляется общий документ на всю отару.

Скот может пасти не каждый

Саят Медеуов признает, что заниматься овцеводством под силу не каждому. Для этого нужны выдержка и терпение.

— Даже если родится много ягнят, около 30-40 голов могут погибнуть или пропасть по разным причинам. Могут упасть в воду на пастбище, стать добычей волков или лис, заболеть. Случаются и кражи. В этом году во время стрижки я потерял 10 ягнят. Искать их бесполезно — не найдешь. Нужно быть готовым к таким трудностям. Мой отец говорил: «Малды ұялған ұл мен қорыққан құл бағады» («Скот пасет либо тот, кому стыдно перед родом за упадок хозяйства, либо тот, кто не боится труда»), — делится он.

Фермер отмечает, что расширение хозяйства требует больших вложений. Из-за прошлогодней засухи в регионе ему пришлось закупать корм в Кокшетау, на что ушло около 5 миллионов тенге.

— В этом деле нет выходных. Не бывает суббот, воскресений или «мне нужно сходить на той». Ты работаешь 24/7. Но этот труд не напрасен. Мы кормим семью честным, добытым своим потом хлебом, — заключил Саят.

