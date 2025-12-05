Где рождается энергия: работа Топарской ГРЭС изнутри

Когда въезжаешь в промышленную зону Топара, первое, что замечаешь, — силуэт турбинных корпусов и густые металлические конструкции трубопроводов, уходящие в сторону угольного разреза. Здесь, в сердце Абайского района, работает ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» — объект, который десятилетиями остается одной из опор энергосистемы Карагандинской области.

Фото: Адиль Сатпаев/Kazinform

Эту станцию в составе Группы компаний «Казахмыс» хорошо знают в регионе: она дает свет и тепло не только крупным производственным площадкам корпорации, но и населению Абая и Топара, а также тепличному комплексу «Топарские теплицы». С виду — классическая советская энергетика, внутри — огромный организм, который ежедневно прокачивает через себя пар, уголь и мегаватты.

На входе — сухая статистика, но внутри она оживает

Установленная мощность станции — 773 МВт. Именно столько энергии она способна выдавать в сеть, и настолько же уверенно держит планку располагаемой мощности. Тепловая часть — 300 Гкал в час установленной и 280 Гкал располагаемой мощности.

Фото: Адиль Сатпаев/Kazinform

В машинном зале ощущаешь эти цифры физически: пол дрожит от работы генераторов, а точная слаженность механизмов звучит непрерывной вибрацией. Здесь работают восемь турбин — от К-55-90 до Т-86-90/725 — и каждая из них представляет отдельный участок истории станции.

Фото: Адиль Сатпаев/Kazinform

ГРЭС ввели в эксплуатацию в 1962 году. По сути, сегодня это двухочередной комплекс с общей паровой переключающей магистралью. Такая схема дает возможность гибко перераспределять нагрузку между паропроводами.

В котельном цехе — 16 котлоагрегатов. 14 ПК-10п-2 выдают по 220 т пара в час, еще один ПК-14-3 и более мощный Е-250 замыкают систему. Пар подается на турбины по густой сети труб, прогретых так, что рядом с ними воздух колышется от тепла.

Вода приходит из Шерубай-Нуринского водохранилища. На месте видишь, через сколько ступеней очистки и подготовки она проходит, прежде чем попадет в контур.

Фото: Адиль Сатпаев/Kazinform

Уголь же приезжает с разреза «Молодежный». На подъезде к станции это чувствуется сразу — неизбежный угольный налет на бетоне и характерный запах сырого топлива. Здесь работает около тысячи человек. Многие — второй или третий поколением энергетиков. В цехах это видно сразу: молодые инженерные смены идут бок о бок с ветеранами станции, которые могут определить проблему «на слух».

Генеральный директор Темирлан Утегенов подчеркивает, что объект остается стратегическим для всей системы «Казахмыса» и региона: стабильность выдачи мощности — ключевой приоритет.

Что стоит за цифрами генерации

Если смотреть статистику, картина выглядит масштабно: 2020 год — 650 млн кВт·ч 2021 год — 4,27 млрд кВт·ч 2022 год — 3,73 млрд кВт·ч

Но стоя в машинном зале, начинаешь иначе воспринимать эти данные. Каждая цифра — это работа огромного механизма, сотен людей, и километров труб и кабелей, которые денно и нощно перекачивают пар, энергию и тепло. Топарская ГРЭС — это энергетический фундамент, построенный в 1960-х, который до сих пор обеспечивает стабильность для промышленности и жителей Карагандинской области. Она работает в режиме непрерывного большого сердца, которое не имеет права на остановку.

