Ремонт на 23,8 млрд тенге и строительство нового блока: энергетики готовят Караганду к холодам

Станция, работающая с 1976 года и обеспечивающая теплом около 80% Караганды, завершила масштабную ремонтную кампанию и одновременно готовится к расширению мощностей. При этом ключевые вопросы — состояние оборудования, кадровый баланс и бесперебойность поставок топлива — остаются в зоне внимания.

Фото: Адиль Сатпаев/Kazinform

По данным ТОО «Караганда Энергоцентр», подготовка к зиме заняла восемь месяцев. В 2025 году на двух станциях — ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 — проведено 26 ремонтов основного оборудования, включая капитальные ремонты пяти котлов и трех турбин. На ТЭЦ-3 обновили два котлоагрегата и две турбины, еще шесть котлов и четыре турбины прошли текущие ремонты. Стоимость ремонтной программы составила 23,8 млрд тенге.

— На сегодняшний день генерация составляет 565 мегаватт. В работе — семь паровых котлов и шесть турбин. Станция функционирует в штатном режиме, замечаний нет, — рассказал генеральный директор ТОО «Караганда Энергоцентр» Гарипов Флюр.

Фото: Адиль Сатпаев/Kazinform

Отметим, что износ оборудования обоих объектов превышает 55%. Модернизация проводится ежегодно, однако растущие потребности города и новых микрорайонов требуют дополнительных мощностей. В отопительный сезон ТЭЦ-3 регулирует подачу тепла по температурному графику, который зависит от погоды.

— Вчера грели 80 градусов — значит, 80 и выдерживали. Если будет 85 — будем держать 85. Максимальная подача с ТЭЦ — 110 градусов, но до потребителя такая температура не доходит, расстояние и нормативы этого не позволяют, — поясняет Гарипов.

Отдельно на станции подчеркивают роль щита управления — центральной точки, где контролируется работа котлов, турбин, тепловых ниток, параметры давления и температуры. По словам специалистов, это критическое звено производственного процесса: малейшее отклонение фиксируется мгновенно, что позволяет предотвращать технологические риски.Одной из сложных тем прошлых лет была текучесть персонала. В 2019 году она достигала 19%.

— Это было связано с тем, что зарплата долго не индексировалась. С 2019 года мы ее повышали ежегодно, в некоторые годы — дважды. В итоге рост составил около 100% за шесть лет. Сейчас станция практически полностью укомплектована. Люди уходят только по естественным причинам — переезд, смена сферы, учеба, — говорит Гарипов.

По топливу на данный момент вопросов не фиксируется.

— Договор с Атырауским нефтеперерабатывающим заводом заключен, мазут отгружается согласно графику, — уточняет руководидель ТЭЦ-3.

Фото: Адиль Сатпаев/Kazinform

При этом существующих мощностей в перспективе будет недостаточно. В 2024 году дефицит тепла в городе достиг 174 Гкал/ч, а к 2026 году может вырасти почти до 390 Гкал/ч. Для покрытия потребностей начато строительство нового энергоблока — котлоагрегата № 9 и турбоагрегата № 7.

— Мы заключили договор и начали строительство нового котла и новой турбины. Общий срок — 39 месяцев, включая испытания. В 2028 году планируем ввод блока в эксплуатацию. Он даст дополнительно 140 мегаватт электрической мощности и 180 гигакалорий тепловой, — сообщил Гарипов.

Новый энергоблок позволит обеспечить теплом более 400 домов и социальных объектов, а также создать 55 рабочих мест. Проект реализуется при поддержке акимата и финансируется Евразийским банком развития. Стоимость строительства оценивается в 143 млрд тенге.

При этом станция продолжает модернизировать существующую инфраструктуру. В этом году завершена реконструкция технологических трубопроводов до юго-восточной части города — третьего тепловывода, который ранее работал в тестовом режиме.

Карагандинская ТЭЦ-3 входит в отопительный сезон с паспортом готовности, обновленными агрегатами и реализуемым проектом расширения. Однако растущая нагрузка и возраст оборудования продолжают удерживать энергокомплекс в зоне повышенного внимания — как для самих энергетиков, так и для потребителей, зависящих от стабильности станции в зимний период.

