Где нарушались права услугополучателей в Костанайской области чаще всего

В 2025 году более 1 000 жителей и предпринимателей Костанайской области столкнулись с нарушениями при получении государственных услуг. По итогам проверок департамента Агентства РК по делам государственной службы по Костанайской области восстановлены права 1 015 граждан, а десятки должностных лиц привлечены к ответственности.

В структуре выявленных нарушений наибольшая доля приходится на сферу земельных отношений и архитектурно-градостроительных услуг. Свыше 700 восстановленных прав связаны именно с этими направлениями. Гражданам необоснованно отказывали в предоставлении и продлении прав на земельные участки, а вместо предусмотренных результатом услуги решений выдавали формальные заключения или неполные пакеты документов.

Существенное количество нарушений — более 50 фактов — связано с несоблюдением сроков оказания государственных услуг. Еще около 60 случаев затрагивают социально значимые направления: назначение пособий, регистрацию рождения детей и постановку в очередь в детские сады.

Отдельную категорию составили десятки технических сбоев. Из-за ошибок в системах заявители не могли получить водительские удостоверения, пройти процедуру Digital ID или завершить подачу заявлений через портал eGov.

Системные проблемы выявлены и в сфере сельскохозяйственных субсидий. Отказы нередко выносились без указания причин и правовых оснований. В результате были восстановлены права 8 заявителей по семеноводству, 26 — по субсидированию пестицидов, 19 — по инвестиционным субсидиям и еще 8 — по субсидированию кредитных ставок.

География нарушений показывает, что наибольшее количество фактов зафиксировано в городе Рудном. Здесь 252 гражданам при оказании архитектурных услуг вместо полного пакета исходных материалов систематически выдавался лишь один документ, что фактически блокировало дальнейшее строительство.

В Аулиекольском районе выявлены 423 аналогичных случая, когда заявителям предоставлялся неполный результат услуги. В Житикаре зафиксированы 52 факта неправильного оказания услуги по изменению целевого назначения земельных участков.

В Аркалыке заявителю отказали в расширении земельного участка, ссылаясь на якобы несогласованную схему, несмотря на то, что данные государственного земельного кадастра подтверждали обратное.

Нарушения выявлялись и при оказании базовых социальных услуг. Так, 42 ребенка не были своевременно поставлены в очередь в детские сады, граждане не могли получить водительские удостоверения из-за системных ошибок, пособия по инвалидности не назначались, а регистрация рождения детей откладывалась без законных оснований.

По итогам проверок составлено 63 административных протокола, наложены штрафы, а 129 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

