Где находятся «двойники» знаменитых достопримечательностей

«Статуя Свободы» в Париже

Статуя Свободы с момента открытия в 1886 году стала одним из самых узнаваемых символов Нью-Йорка и воплощением американской мечты. Памятник был подарен Францией в знак дружбы между двумя народами. Высота статуи составляет 46 метров, а вместе с пьедесталом она поднимается на 93 метра.

В ответ на этот жест американцы, жившие во Франции, преподнесли Парижу уменьшенную копию высотой 11,5 метра. Подарок был приурочен к столетию Французской революции и установлен в 1889 году.

«Стоунхендж» в США

Фото: atlasobscura.com

Оригинальный Стоунхендж стоит в английском графстве Уилтшир уже почти пять тысяч лет. За это время по всему миру появилось множество его копий.

Одним из самых известных примеров стал «Фоамхендж» в американском штате Вирджиния. Эта полноразмерная копия выполнена из полистирола и была построена в 2004 году как первоапрельская шутка, призванная привлечь туристов. На создание конструкции ушло всего десять дней, тогда как строительство настоящего Стоунхенджа заняло около тысячи лет.

Фото: X/@enciclopedia_cu

«Капитолий» на Кубе

Первый камень в основание американского Капитолия был заложен Джорджем Вашингтоном 18 сентября 1793 года. В ноябре 1800 года здесь впервые собрался Конгресс.

Кубинский Капитолий является одним из самых узнаваемых зданий Гаваны и одним из самых точных реплик вашингтонского Капитолия. Он был построен в 1926–1929 годах.

Капитолий в Гаване был задуман как резиденция парламента Кубы, но после революции 1959 года здесь располагались Академия наук и Национальная библиотека. В 2018 году здание вновь стало местом заседаний Национальной ассамблеи народной власти.

Фото: X/@TOItravel

«Колизей» в Макао

Колизей в Риме, завершенный в 80 году нашей эры, по праву считается одним из величайших архитектурных достижений древности. Этот монументальный амфитеатр, рассчитанный примерно на 80 000 зрителей, стал символом мощи Римской империи и её страсти к грандиозным зрелищам.

Сегодня его уменьшенную копию можно увидеть далеко от Рима – в Макао, Специальном административном районе Китая. Здесь, в составе крупного развлекательного и торгового комплекса, создан амфитеатр на 2 000 мест, где проходят концерты и открытые представления. Копия построена в том же визуальном стиле, что и оригинал, и даже повторяет частичные разрушения, которые настоящий Колизей пережил после землетрясения в VII веке.

Фото: X/@soaplord77

«Статуя Христа-Искупителя» в Португалии

Статуя Христа-Искупителя расположена на вершине горы Корковадо в бразильском Рио-де-Жанейро. Её высота составляет 30 метров, а строительство завершилось в 1931 году после девяти лет работы.

По всему миру существует десятки подобных статуй, однако, пожалуй, самая известная из них находится недалеко от Лиссабона, в Португалии. Святилище Христа-Царя было открыто в 1959 году в городе Алмада, откуда открывается вид на португальскую столицу.

Португальская статуя немного ниже своего бразильского прообраза – 28 метров, однако благодаря постаменту высотой 82 метра она также доминирует над городским пейзажем.

Фото: X/@qikipedia

«Эйфелева башня» в Ханчжоу

Парижская атмосфера в Поднебесной вовсе не редкость. В пригороде Ханчжоу возвышается 108-метровая копия Эйфелевой башни, то есть примерно треть оригинала. Проект был введен в эксплуатацию в 2007 году, и с тех пор башня стала одним из украшений города.

Вокруг нее расположен целый «французский квартал» с булочными, кафе и аккуратными фасадами в стиле парижских улиц. Изначально он задумывался как элитный жилой район, но со временем стал туристической достопримечательностью и популярной площадкой для свадебных фотосессий.

Фото: darkroom.baltimoresun.com

«Пизанская башня» в Шанхае

В китайском мегаполисе Шанхае есть собственная копия «Пизанской башни». Реплика расположена в одном из жилых районов мегаполиса и привлекает туристов со всей страны.

Башня имеет лишь четверть оригинальной высоты и построена с аналогичным углом наклона – около 7,1 градуса, что придаёт ей узнаваемый вид. Это не просто декоративная копия, а часть комплекса, выполненного в европейском стиле, с окружающими зданиями и площадью, напоминающей старинный итальянский город.

