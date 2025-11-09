РУ
    Где находятся «двойники» знаменитых достопримечательностей

    После нашумевшего ограбления Лувра во Франции и ироничного поста сооснователя Telegram Павла Дурова в соцсети Х о готовности выкупить и вернуть похищенные драгоценности в музей, правда не в парижский, а в Лувр Абу-Даби, внимание пользователей переключилось на феномен «двойников» знаменитых достопримечательностей. О том, где можно встретить копии самых узнаваемых архитектурных шедевров, в материале агентства Kazinform.

    "Статуя Свободы" в Париже
    Фото: frenchmoments.eu

    «Статуя Свободы» в Париже

    Статуя Свободы с момента открытия в 1886 году стала одним из самых узнаваемых символов Нью-Йорка и воплощением американской мечты. Памятник был подарен Францией в знак дружбы между двумя народами. Высота статуи составляет 46 метров, а вместе с пьедесталом она поднимается на 93 метра.

    В ответ на этот жест американцы, жившие во Франции, преподнесли Парижу уменьшенную копию высотой 11,5 метра. Подарок был приурочен к столетию Французской революции и установлен в 1889 году.

    «Стоунхендж» в США

    «Стоунхендж» в США  
    Фото: atlasobscura.com

    Оригинальный Стоунхендж стоит в английском графстве Уилтшир уже почти пять тысяч лет. За это время по всему миру появилось множество его копий.

    Одним из самых известных примеров стал «Фоамхендж» в американском штате Вирджиния. Эта полноразмерная копия выполнена из полистирола и была построена в 2004 году как первоапрельская шутка, призванная привлечь туристов. На создание конструкции ушло всего десять дней, тогда как строительство настоящего Стоунхенджа заняло около тысячи лет.

    «Капитолий» на Кубе
    Фото: X/@enciclopedia_cu

    «Капитолий» на Кубе 

    Первый камень в основание американского Капитолия был заложен Джорджем Вашингтоном 18 сентября 1793 года. В ноябре 1800 года здесь впервые собрался Конгресс.

    Кубинский Капитолий является одним из самых узнаваемых зданий Гаваны и одним из самых точных реплик вашингтонского Капитолия. Он был построен в 1926–1929 годах.

    Капитолий в Гаване был задуман как резиденция парламента Кубы, но после революции 1959 года здесь располагались Академия наук и Национальная библиотека. В 2018 году здание вновь стало местом заседаний Национальной ассамблеи народной власти.

    «Коллизей» в Макао
    Фото: X/@TOItravel

    «Колизей» в Макао 

    Колизей в Риме, завершенный в 80 году нашей эры, по праву считается одним из величайших архитектурных достижений древности. Этот монументальный амфитеатр, рассчитанный примерно на 80 000 зрителей, стал символом мощи Римской империи и её страсти к грандиозным зрелищам.

    Сегодня его уменьшенную копию можно увидеть далеко от Рима – в Макао, Специальном административном районе Китая. Здесь, в составе крупного развлекательного и торгового комплекса, создан амфитеатр на 2 000 мест, где проходят концерты и открытые представления. Копия построена в том же визуальном стиле, что и оригинал, и даже повторяет частичные разрушения, которые настоящий Колизей пережил после землетрясения в VII веке.

    «Статуя Христа-Искупителя» в Португалии
    Фото: X/@soaplord77

    «Статуя Христа-Искупителя» в Португалии 

    Статуя Христа-Искупителя расположена на вершине горы Корковадо в бразильском Рио-де-Жанейро. Её высота составляет 30 метров, а строительство завершилось в 1931 году после девяти лет работы.

    По всему миру существует десятки подобных статуй, однако, пожалуй, самая известная из них находится недалеко от Лиссабона, в Португалии. Святилище Христа-Царя было открыто в 1959 году в городе Алмада, откуда открывается вид на португальскую столицу.

    Португальская статуя немного ниже своего бразильского прообраза – 28 метров, однако благодаря постаменту высотой 82 метра она также доминирует над городским пейзажем.

    «Эйфелева башня» в Ханчжоу
    Фото: X/@qikipedia

    «Эйфелева башня» в Ханчжоу 

    Парижская атмосфера в Поднебесной вовсе не редкость. В пригороде Ханчжоу возвышается 108-метровая копия Эйфелевой башни, то есть примерно треть оригинала. Проект был введен в эксплуатацию в 2007 году, и с тех пор башня стала одним из украшений города.

    Вокруг нее расположен целый «французский квартал» с булочными, кафе и аккуратными фасадами в стиле парижских улиц. Изначально он задумывался как элитный жилой район, но со временем стал туристической достопримечательностью и популярной площадкой для свадебных фотосессий.

    «Пизанская башня» в Шанхае
    Фото: darkroom.baltimoresun.com

    «Пизанская башня» в Шанхае 

    В китайском мегаполисе Шанхае есть собственная копия «Пизанской башни». Реплика расположена в одном из жилых районов мегаполиса и привлекает туристов со всей страны.

    Башня имеет лишь четверть оригинальной высоты и построена с аналогичным углом наклона – около 7,1 градуса, что придаёт ей узнаваемый вид. Это не просто декоративная копия, а часть комплекса, выполненного в европейском стиле, с окружающими зданиями и площадью, напоминающей старинный итальянский город.

    Ранее мы писали, что ограбление Лувра устроили мелкие преступники из неблагополучных районов.

