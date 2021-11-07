Где находится самый древний водопровод на территории Казахстана

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Водоснабжение исторически было проблемой на территории Казахстана, с его огромными пространствами пустынь, полупустынь и степей. Этот фактор играл огромную роль в судьбе населения. Как снабжался водой древний город Тараз и его окрестности на протяжении двухтысячелетней истории – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Десятки километров водных каналов сегодня пересекают Тараз в разных направлениях, несут живительную влагу для города. Многие из них сооружены еще в средневековье. Под толщей асфальта по проложенным в наше время водопроводным трубам бежит чистая питьевая вода для горожан.

Этот город всегда будет с водой, говорят специалисты о Таразе. С горных ледников Киргизского Алатау драгоценную влагу несут полноводные реки, а под самим городом, в природных подземных хранилищах, имеются громадные запасы подземных вод, объемы которых до конца еще и не исследованы.

Искусственное орошение земель с помощью различных ирригационных сооружений было первостепенной задачей древних земледельцев юга Казахстана, а строительство оросительных систем и их исправное содержание являлось важнейшей отраслью общественного производства. Мирабы в древнем Таразе всегда были весьма уважаемыми людьми.

Примета настоящего восточного города – арыки, по которым стремительно несется водный поток, питая деревья и кустарники, создающие оазис в пустынной местности. Были времена, когда в жамбылских арыках бежала с гор настолько чистая вода, что ее брали для питья и приготовления пищи. Помимо этого, в Таразе всегда было множество родников, дававших чистую питьевую воду горожанам.

Таразу две тысячи, а вероятно, и больше лет, и с древних времен именно здесь селились люди, как правило, выбирая места, где есть вода, плодородные почвы и полезные ископаемые.

Тараз еще в древности исторически сложился как крупный город с радиально-кольцевой планировкой, имеющей выход к реке, что создавало неповторимый архитектурно-планировочный облик древней столицы Караханидов. Город и сегодня является настоящим историческим заповедником,

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Самым первым письменным упоминанием о Таразе считаются записи очевидца, который вместе с многотысячной китайской карательной армией попал в Тараз, основанный шаньюем Тезеком. Шел тогда 36 год до нашей эры, и, судя по записям, город, находившийся на берегу реки Талас, в то время уже процветал.

Древний водопровод обнаружили археологи в историческом комплексе Акыр-тас, расположенном в сорока километрах от Тараза. Акыртас является одним из самых загадочных и посещаемых туристических объектов Жамбылской области. Развалины Акыртаса притягивают своей энергетикой «сенсов» и туристов. По мнению ученых, местность Акыртас представляет собою зону тектонического разлома с огромными подземными пустотами, которые могут создавать природную аномалию. Это огромный комплекс с жилыми постройками, складскими помещениями и древним водопроводом, технология которого поражает современных инженеров.

Пятиметровая толщина наружных каменных стен комплекса, предположительная их высота 12 - 15 метров, а также четырехметровый фундамент, свидетельствуют о том, что комплекс мог служить обороной от врагов. Аналогичные сооружения сейчас можно увидеть только в трех местах - в Алеппо, Дамаске и Самарии. Любопытно, что уже в VII веке, согласно историческим свидетельствам, Акыр-тас представлял собою развалины. То есть настоящий его возраст, а, следовательно, и возраст находящегося там водопровода, уходит вглубь веков.

Аль-Макдиси, арабский географ Х века, отмечал, что «Тараз - большой укрепленный город, со множеством садов, густо заселенный, у него ров, четверо ворот и населенный рабад. У ворот его большая река, за ней часть города, через реку есть переход».

В составе Караханидского государства вплоть до XII века Тараз достигает наибольшего развития в своей истории, став центром одного из улусов Караханидов, автономным городом-государством, настолько могущественным и самостоятельным, что печатал свою монету и сумел покорить Кашгар и Самарканд. В этот период здесь были сооружены знаменитые, дожившие до наших дней, мавзолеи Айша-биби и Бабаджи-хатун. И в это время в городе появляются подземная водопроводная сеть из керамических труб, а также городские бани со сложной инженерной системой отопления, подачей воды и канализацией.

«Средневековый Тараз имел развитую и надежную водопроводную сеть. В этом неоднократно убеждались исследователи древностей, - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель директора по научной части Государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Галия Алимжанова. – В средние века в нашем городе, еще тысячу лет назад, был водопровод. В восточной части города археологи открыли участок водопровода длиной около 15 метров. Глиняные трубы размером 0,7 метра и диаметром 0,25 метра соединялись глиняными муфтами. Лежали они на своеобразной глиняной подушке».

После закрытия в Таразе в 2012 году Центрального рынка начались археологические раскопки древнего городища. Было найдено много интересного - жилые кварталы, общественные учреждения, бани, медресе, средневековые рабады с жилищами и мастерскими ремесленников, торговые ряды и караван-сараи. За время раскопок археологи обнаружили порядка 50 тысяч артефактов VI - XII веков, средневековую цитадель, мечеть VIII - IX вв., медресе, алтарь огнепоклонников, зиндан, набережную древнего русла реки Талас, фундаменты жилых строений. Сейчас здесь, на месте раскопок, возведен и действует исторический памятник республиканского значения - археологический парк «Древний Тараз».

По словам Галии Алимжановой, в экспозиции музея «Древний Тараз» представлены найденные в ходе раскопок водопроводные магистральные трубы различного диаметра. Одна часть трубы широкая, другая - узкая, и, как пазлы, трубы друг в друга складывались. При этом всё было очень герметично, и вода по пути следования водопровода не терялась. Водопровод был подключен к реке Талас, и под напором его стремительного течения вода подавалась во все концы города.

«Несомненно, постройка водопровода требовала определенных технических знаний, и этот факт, что средневековый город имел водопровод, характеризует сравнительно высокую степень инженерной мысли жителей Тараза», - говорит археолог и историк Галия Алимжанова.

Любопытны сделанные в ходе раскопок открытия, касающиеся древней инфраструктуры, которые говорят о том, что древние «коммунальщики» были сообразительнее современных. Водопровод шел с гористой местности вниз под наклоном, и вода за счет своего давления, самотеком направлялась в город. Разводка водопроводных труб была сделана поквартально и прокладывалась вдоль магистральных улиц, под «тротуарами». В наши дни прокладывают трубы под проезжей частью и начинают раскапывать трассу, если надо ремонтировать магистральные трубы. А тысячу лет назад трубы прокладывали сбоку от дороги, чтобы не мешать движению. И не единожды ремонтировали, что видно по артефактам. На музейных экспонатах видно, что время от времени какие-то трубы ломались, их изымали и клали новые.

Что касается обеспечения горячей водой городских бань, которых в Таразе археологи откопали несколько, то там, где была подпольная отопительная система, вода нагревалась из-под пола. В средние века бани строились повсеместно, возводили их для простого народа и правители, и меценаты, обеспечивая водой в неограниченных количествах. В бани ходили не только мыться, но и общаться, здесь обсуждали проблемы, улаживали дела, заключали сделки, играли в шахматы и нарды. Бани использовали для здоровья, настроения, отдыха, дружеских бесед.

Сегодня на территории, обозначаемой археологами как Отрарский оазис, находят остатки древней ирригации - оросительных систем и гидротехнических сооружений. Это защитные дамбы, агроирриганионные планировки (поля, бахчи, виноградники, сады и тому подобное), чигирные ямы, водоотводы и водораспределители из керамических труб, подземных городских водопроводов-кубуров и небольших водоемов-хаузов. Всё это позволяет констатировать зарождение поливного земледелия в нашем регионе.

Наиболее ранние упоминания об орошаемом земледелии на территории Жамбылской области относятся к 630 году, когда знаменитый китайский паломник Сюань-Цзянь проезжал из Поднебесной через озеро Иссык-Куль, реку Чу, через город Тараз в Самарканд. В его путевых заметках «Путешествие на Запад», изданных в наши дни, весьма ценным представляется описание территории на пути из Тараза в Шаш, где были торговые города и пашни, орошаемые каналами.

«Созданы в музее «Древний Тараз» диорамы, показывающие то, каким образом осуществлялся полив, какова была оросительная система, - продолжила Галия Алимжанова. - И в наши дни, в современном Таразе, функционируют каналы Капал, Туйте, прорытые еще в средневековье и очищенные в XIX веке. Эти каналы совпадают с территорией, по которой проходила крепостная стена древнего города. Прямо под стеной крепости шел ров, и остатки этого рва и есть канал Туйте, возле нынешнего мавзолея Карахан. Этот ров выходил на поля, и крестьяне пользовались этой водой».

В наши дни на территории областного центра имеются восемь каналов общей протяженностью 82,55 км. Из них протяженность каналов Сенкибай и Капал – по 10 км, Ушбулак - 13,9 км, Карасу-1 - 3,3 км, Карасу-2 - 12,4 км, Торегельды - 5,7 км, Базарбай - 3,2 км, Туйте - 24 км.

После арабского завоевания Средней Азии, частично затронувшего территорию юга Казахстана, где в 751 году на реке Талас арабы нанесли поражение китайским войскам, стали появляться многочисленные географические сочинения, обусловленные необходимостью административного устройства халифата. Эти сочинения содержали точные сведения о почтовых и торговых маршрутах с указанием расстояния между городами, перечислением рек, упоминанием других источников водоснабжения. Одно из первых таких сочинений – «Книга путей и провинций» Ибн Хордадбеха 847 года. В своем труде он описывает местность, которую историки идентифицируют с современным Жуалынским

районом Жамбылской области: «В Абарджаме холм, вокруг которого тысяча

родников, текущих на восток, которые называются Баркуаб, то есть «обратно текущая вода». До сих пор, и в наши дни, Жуалынский район называют «краем тысячи родников и тысячи батыров».

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После того как город в XIII веке был дотла сожжен Чингисханом, после нескольких веков забвения, Тараз возрождается в XIX веке.

Об этом периоде есть подробные сведения в сохранившихся в Жамбылском областном архиве записках 1864 года генерал-майора Черняева и подполковника Лерхе, проезжавших здешние места. По их записям можно представить внешний облик города того времени: «Однообразный вид городских построек смягчается разведенными, как в городе, так и в его окрестностях, садами, прохладная тень которых служит отрадным убежищем для азиата во время невыносимого дневного жара… Есть виноградные лозы и яблони, урюковые и грушевые деревья…Природа богатая, климат здоровый, земля щедрая, награждающая труды землепашцев и дающая великолепный урожай. Луговые места превосходные, орошаемые чистыми горными речками и ключами со светлой водой», - пишет адъютант командира отдельного Сибирского корпуса подполковник Лерхе.

В записках аулиеатинского санитарного врача, составленных в 20-х годах XX столетия, сохранилось описание, как тогда выглядели улицы города. Улица Кауфманская (нынешний центральный проспект Толе би), одна из четырех основных городских улиц того периода, была достаточно широкой и прямой, здесь наблюдалось оживленное движение транспорта – повозки, частные извозчики, верховые на лошадях и даже конка. Остальные улицы были неширокими и извилистыми, немощеными. Однако по обе стороны всех улиц были водные арыки с насаженными вдоль них пирамидальными тополями. «Водоснабжение города осуществлялось частично из вырытых в частном порядке колодцев, частично из природных ключей, бивших на всем протяжении рек Карасу и Талас. Эту ключевую воду развозили специальные водовозы», - пишет городской санврач.

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Современный Тараз сегодня является единственным из крупных городов Казахстана, потребляющим питьевую воду только из артезианских скважин. По имеющимся запасам питьевой воды, а также по ее вкусовым качествам, Тараз занимает одно из первых мест в Казахстане.

Уже в наши дни, в XXI веке, в Таразе был разработан новый Генеральный план. В основу концепции развития областного центра легли решения по включению реки Талас в качестве природной доминанты в структуру города.

До сих пор река Талас, водотоки и каналы, проходящие по территории города, и плато Тектурмас не были включены в планировочную структуру города, и просто не «работали» на формирование городской среды. Хотя вполне могут создавать неповторимый облик южного города.

Были разработаны предложения по созданию водно-зеленой рекреационной системы города с бульварами и оросительными каналами, декоративными водными устройствами, которые будут создавать определенный экологический климат. Появляется высокий психологический комфорт, люди получают общение с природой.

Вода – главное богатство Природы, дарованное Свыше. Наши предки высоко ценили возможность иметь это благо. И нам сегодня надо ценить это благо.