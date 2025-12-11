Где можно охотиться в Костанайской области

Как сообщил главный специалист отдела животного мира и охотничьего хозяйства Территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Рустам Бидибаев, в декабре разрешена охота на копытных животных — сибирскую косулю, кабана и лося. Срок охоты установлен до 31 декабря 2025 года. При добыче копытных обязательным является присутствие егеря охотничьего хозяйства, на территории которого ведется охота.

Помимо указанных видов разрешена охота на корсаков, лисиц, зайцев и ондатру — до 15 февраля 2026 года. На ондатру охота допускается без применения огнестрельного оружия.

Требования к охотникам

Любительская (спортивная) охота допускается при наличии следующих документов:

удостоверение охотника;

разрешение на пользование животным миром;

путевка субъекта охотничьего хозяйства;

разрешение на хранение и ношение оружия (в случае охоты с применением огнестрельного оружия).

Также установлены возрастные ограничения:

с огнестрельным оружием охотиться разрешается с 21 года;

с другими разрешенными орудиями, охотничьими собаками и ловчими птицами — с 14 лет.

Квоты (лимиты) в Костанайской области на сезон:

Кабан — 868



Косуля — 1957



Лось — 99



Ондатра — 40



Корсак — 60



Лиса — 1104



Зайцы — 23 202



В регионе зарегистрировано 109 охотничьих хозяйств, из них в 99 охота разрешена при условии приобретения субъектами квот на пользование животным миром.

Особо охраняемые природные территории

На территории области охота строго запрещена в Наурзумском государственном природном заповеднике, а также на трех государственных природных заказниках — Михайловском (Карабалыкский район), Тоунсорском и Жарсор-Уркашском (Камыстинский район), и в государственном природном резервате «Алтын Дала» (Амангельдинский и Жангельдинский районы). Жарсор-Уркашский и Тоунсорский заказники находятся в оперативном подчинении Наурзумского заповедника.

Если правила нарушить, то предусмотрена административная и уголовная ответственность. Кроме штрафов взыскивается ущерб за каждую незаконно добытую особь. Размеры взысканий:

за лося — 500 МРП;



за кабана и сибирскую косулю — 250 МРП;



за зайца (беляк, русак, толай), корсака, лисицу и ондатру — 5 МРП.

