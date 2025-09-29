Где можно купить уголь в Астане

Склады полностью оснащены соответствующей инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой. В этих точках продаж свою деятельность осуществляют 8 компаний-реализаторов.

Они расположены по следующим адресам:

ул.Герцена 4/1,

Герцена 6/2,

Коктал 28/2,

Макат 40,

Жамбыла Жабаева 76,

Ахмета Жубанова 35,

Дулатова 182/1,

ул. 85 (район ТЭЦ-3),

уч. 9А, Герцена 6Б.



Напомним, в городе функционирует горячая линия по номеру «109», где предоставляется необходимая информация о наличии, цене и точках реализации угля.

Ранее мы писали о точках продаж в Туркестанской, Алматинской, Жетысуской, Костанайской, Карагандинской и Северно-Казахстанской, Акмолинской областях.