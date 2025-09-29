Где можно купить уголь в Астане
В этом году в столице насчитывается 11 складов (тупики), на которых имеется 14 точек продажи угля для населения, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат столицы.
Склады полностью оснащены соответствующей инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой. В этих точках продаж свою деятельность осуществляют 8 компаний-реализаторов.
Они расположены по следующим адресам:
ул.Герцена 4/1,
Герцена 6/2,
Коктал 28/2,
Макат 40,
Жамбыла Жабаева 76,
Ахмета Жубанова 35,
Дулатова 182/1,
ул. 85 (район ТЭЦ-3),
уч. 9А, Герцена 6Б.
Напомним, в городе функционирует горячая линия по номеру «109», где предоставляется необходимая информация о наличии, цене и точках реализации угля.
Ранее мы писали о точках продаж в Туркестанской, Алматинской, Жетысуской, Костанайской, Карагандинской и Северно-Казахстанской, Акмолинской областях.