    13:23, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Где можно купить уголь в Астане

    В этом году в столице насчитывается 11 складов (тупики), на которых имеется 14 точек продажи угля для населения, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат столицы. 

    уголь в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Склады полностью оснащены соответствующей инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой. В этих точках продаж свою деятельность осуществляют 8 компаний-реализаторов.

    Они расположены по следующим адресам:

    ул.Герцена 4/1,

    Герцена 6/2,

    Коктал 28/2,

    Макат 40,

    Жамбыла Жабаева 76,

    Ахмета Жубанова 35,

    Дулатова 182/1,

    ул. 85 (район ТЭЦ-3),

    уч. 9А, Герцена 6Б.

    Напомним, в городе функционирует горячая линия по номеру «109», где предоставляется необходимая информация о наличии, цене и точках реализации угля.

    Ранее мы писали о точках продаж в Туркестанской, Алматинской, Жетысуской, Костанайской, Карагандинской и Северно-Казахстанской, Акмолинской областях.

    Махаббат Сыздыкова
    Автор
