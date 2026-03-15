Где казахстанцы могут безопасно отдохнуть, рассказал глава МИД

Сегодня после голосования на республиканском референдуме глава МИД рассказал журналистам, что казахстанцы могут выбирать для отдыха как внутренние, так и зарубежные направления.

Среди популярных мест внутри страны он назвал Каспийское море, Каркаралы, Бурабай, Алматы и Восточно-Казахстанскую область.

— Например, в прошлом году в Катон-Карагае прошел фестиваль «Алтай — түркі әлемінің алтын бесігі». В регионе проживает около 9,5–10 тысяч человек, и на четыре дня туда приехало примерно 10 тысяч гостей. Так как гостиниц там не так много, люди сдавали часть своих домов примерно за 100 тысяч тенге. Это тоже неплохо для местных жителей, постепенно набираются опыта, — рассказал Кошербаев.

При этом из открытых и безопасных зарубежных направлений министр отметил Турцию, Таиланд, Вьетнам и Мальдивы.

Ранее сообщалось, что эвакуация граждан Казахстана из Ближневосточного региона завершена.

В общей сложности в Казахстан возвращены 10 275 гражданина Республики Казахстан.

Ранее МИД РК рекомендовал воздержаться от всех видов поездок на Ближний Восток, представив список стран. Также стало известно, что туристов из Казахстана за выезд на Ближний Восток после 28 февраля исключат из системы гарантирования.