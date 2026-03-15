    10:58, 15 Март 2026 | GMT +5

    Глава МИД Казахстана проголосовал на референдуме

    Министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев проголосовал на республиканском референдуме, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: МИД РК

    Свой голос он отдал на избирательном участке №51, расположенном во Дворце школьников имени Аль-Фараби.

    15 марта в Казахстане начался республиканский референдум по проекту новой Конституции. Участки для голосования открылись в 7:00 по времени Астаны и будут работать до 20:00.

    Напомним, 11 февраля Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума.

    Отправной точкой для Конституционной реформы стала инициатива Главы государства Касым-Жомарта Токаева о создании в Казахстане однопалатного Парламента. Президент озвучил данную идею 8 сентября 2025 года в рамках своего ежегодного Послания народу.

    Ермек Кошербаев МИД РК Конституционная реформа Референдум-2026
    Данира Искакова
