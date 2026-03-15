Глава МИД Казахстана проголосовал на референдуме

Свой голос он отдал на избирательном участке №51, расположенном во Дворце школьников имени Аль-Фараби.

15 марта в Казахстане начался республиканский референдум по проекту новой Конституции. Участки для голосования открылись в 7:00 по времени Астаны и будут работать до 20:00.

Напомним, 11 февраля Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума.

Отправной точкой для Конституционной реформы стала инициатива Главы государства Касым-Жомарта Токаева о создании в Казахстане однопалатного Парламента. Президент озвучил данную идею 8 сентября 2025 года в рамках своего ежегодного Послания народу.