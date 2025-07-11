РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:33, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Где и как можно получить международные водительские права казахстанцам

    Полиция Алматы предупреждает граждан о недопустимости обращения в частные организации, туристические агентства и иные структуры, не наделенные полномочиями по выдаче международного водительского удостоверения, передает агентство Kazinform.

    п
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Международное водительское удостоверение (МВУ) - это документ, подтверждающий право водителя управлять транспортным средством за границей. Оно признается в более чем 180 странах, подписавших Венскую конвенцию о дорожном движении от 8 ноября 1968 года.

    Как пояснил начальник процессингового центра управления административной полиции ДП Алматы Айдын Меркимбаев, в соответствии со статьей 6 Закона РК «Об органах внутренних дел», выдача водительских удостоверений, включая международные, относится к исключительной компетенции органов внутренних дел.

    — На сегодняшний день международные водительские удостоверения в Республике Казахстан не выдаются. Все заявления граждан на их оформление через сомнительные онлайн-сайты или частные фирмы не имеют юридической силы, — подчеркнули в полиции.

    При этом важно помнить, что МВУ не заменяет национальное водительское удостоверение, а представляет собой его официальный перевод. Документ может потребоваться:

    - при аренде автомобиля за границей;

    - при пересечении границ на личном авто;

    - при предъявлении документов во время дорожных проверок;

    - при оформлении страхования за рубежом.

    Получение МВУ не требует сдачи экзаменов или прохождения обучения.

    Департамент полиции города Алматы призывает граждан быть внимательными и не поддаваться на уловки недобросовестных посредников. В случае сомнений рекомендуется обращаться за разъяснениями в территориальные органы внутренних дел.

    Отметим, что водителям Казахстана упростили получение прав.

    Ранее депутат Сената Марат Кожаев заявил о необходимости пересмотра порядка сдачи экзаменов для получения водительских прав в Казахстане.

    Теги:
    Регионы Полиция Водители Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают