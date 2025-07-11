Где и как можно получить международные водительские права казахстанцам

Международное водительское удостоверение (МВУ) - это документ, подтверждающий право водителя управлять транспортным средством за границей. Оно признается в более чем 180 странах, подписавших Венскую конвенцию о дорожном движении от 8 ноября 1968 года.

Как пояснил начальник процессингового центра управления административной полиции ДП Алматы Айдын Меркимбаев, в соответствии со статьей 6 Закона РК «Об органах внутренних дел», выдача водительских удостоверений, включая международные, относится к исключительной компетенции органов внутренних дел.

— На сегодняшний день международные водительские удостоверения в Республике Казахстан не выдаются. Все заявления граждан на их оформление через сомнительные онлайн-сайты или частные фирмы не имеют юридической силы, — подчеркнули в полиции.

При этом важно помнить, что МВУ не заменяет национальное водительское удостоверение, а представляет собой его официальный перевод. Документ может потребоваться:

- при аренде автомобиля за границей;

- при пересечении границ на личном авто;

- при предъявлении документов во время дорожных проверок;

- при оформлении страхования за рубежом.

Получение МВУ не требует сдачи экзаменов или прохождения обучения.

Департамент полиции города Алматы призывает граждан быть внимательными и не поддаваться на уловки недобросовестных посредников. В случае сомнений рекомендуется обращаться за разъяснениями в территориальные органы внутренних дел.

Отметим, что водителям Казахстана упростили получение прав.

Ранее депутат Сената Марат Кожаев заявил о необходимости пересмотра порядка сдачи экзаменов для получения водительских прав в Казахстане.