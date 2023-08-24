Где будет построена АЭС в Казахстане: фоторепортаж из села Улькен

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О строительстве атомной электростанции в Казахстане говорится уже немало лет. После длительных исследований выбор пал на небольшое село в Алматинской области. Как выглядит место, где планируют построить первую в Казахстане атомную электростанцию, чем живут местные жители и что они думают по поводу планов властей, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».



Фото: Аслан КажекеРанее мало кому известный населенный пункт на карте Казахстана приковал внимание общественности. Маленькое село в самой южной части Балхаша было основано в 1984 году перед масштабным строительством ГРЭС, которое так и не построили. Улькен в переводе означает «большой» и планы на него, как и раньше – большие.

На днях местные власти провели в селе Улькен встречу с местными жителями.

Их жизнь на пороге перемен, а значит важно учесть мнения двух сторон: тех, кто за АЭС, и противников.

Перед обсуждением на собрание пригласили и журналистов.

По пути в Улькен из Алматы не встретишь никаких указателей, лишь приближаясь к селу, можно заметить небольшую табличку. При виде многоэтажных домов понимаешь, что Улькен когда-то мог бы быть полноценным промышленным городом – 31 многоэтажный дом, из них 3 общежития, школа и больница.

Фото: пресс-служба акима Жамбылского района

Однако сейчас первое, что бросается в глаза – множество заброшенных высоток, среди которых есть и недостроенные. А недалеко от них блестит водной гладью Балхаш. Многих сегодня волнует его судьба. Поэтому на встрече с чиновниками зал был полон, не только внутри. Снаружи делегацию ждали активисты с плакатами. К слову, в состав делегации вошли также эксперты в области атомной энергетики, экологи и депутаты.

Несмотря на то, что дискуссия была жаркая, большинство сельчан строительство АЭС поддержали. Улькен необходимо реанимировать и создать рабочие места для местных жителей: из 8 тысяч созданных рабочих мест лишь 20-30% специалистов-физиков, остальная потребность в кадрах – разнорабочие, электрики, сантехники, охранники, монтеры, инженеры, уборщики и водители.

Фото: Аслан Кажеке

Генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные электростанции» Тимур Жантикин сообщил, что в настоящее время подготовлены два проекта.

«Для размещения станции изучены две территории – в Восточном и в Южном Казахстане. Обе пригодны для строительства атомных объектов. Исследования проводила наша компания с привлечением специалистов Центра безопасности ядерных технологий. По просьбе Правительства была проведена независимая техническая и экологическая экспертиза силами японской атомной компании. Результаты всех исследований были подтверждены. Наша компания предложила Южный Казахстан. Поэтому, мы собрались здесь, чтобы выслушать мнение жителей», – обратился Жантикин.

Противники строительства АЭС выдвинули ряд факторов, которые вызывают у них беспокойство, в том числе аварии на «Фукусиме» и в Чернобыле. Их самый главный триггер – безопасность. Однако местные жители не видят в АЭС никакой угрозы.

«Мы ждем строительства АЭС уже 40 лет. Нам приходилось жить без тепла и электричества. Жители села Улькен все это видели. Я сама энергетик. Наш село расположено в сейсмически стабильном месте. В Японии есть 15 атомных станций. А ведь у них часто бывают землетрясения, цунами. У них же работают АЭС. Кроме того, сейчас весь мир ездит на японских автомобилях, пользуется японскими сотовыми телефонами. Мы говорим, что на территории Казахстана поместятся 5 Франций. В этой Франции построено множество АЭС. А на нашей большой территории до сих пор ни одной нет. В настоящее время стоимость электроэнергии растет. Поэтому Казахстану нужно построить АЭС. Мы все поддерживаем мирный атом», - заявила сельчанка Галия Кабылдиева.

Фото: пресс-служба акима Жамбылского района

«Сейчас во многих странах строятся АЭС. Здесь не о чем беспокоиться. Например, в США строят АЭС и на малых реках. А у нас в Балхаше воды достаточно. На сегодняшний день многие из нашего села уехали, дома стоят пустые. Если построят АЭС, люди вернутся, начнут приезжать специалисты. В селе - большая школа, а учеников не хватает. Нужно строить АЭС, иначе мы потеряем наше село», - говорит местный житель, директор ТОО «Балхашэнерго-1» Токтархан Алиев.

Следующее обсуждение проекта планируется в маслихате Алматинской области.

Ранее ведущий инженер отдела атомной энергетики ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Асуан Сиябеков пояснил, зачем Казахстану нужен АЭС. По словам министра энергетики РК Алмасадама Саткалиева, количество поддерживающих строительство АЭС существенно выросло.

Эколог, заведующая кафедрой экологического менеджмента и инженерии ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, профессор Райхан Бейсенова считает, что при строительстве АЭС необходимо уделять внимание технологиям последнего поколения. Сколько денег потребуется для строительства атомной электростанции, будет определено после выбора подходящей технологии.

Фото: Аслан Кажеке