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    11:42, 20 Апрель 2022 | GMT +6

    Газовые котельные появятся в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане проходит внеочередная сессия городского маслихата седьмого созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил выступивший на сессии аким столицы Алтай Кульгинов, в этом году в Нур-Султане появятся газовые котельные.

    «В каждом регионе местным маслихатом должен быть утвержден план инфраструктурного развития. Для дальнейшего развития столицы важно совершенствовать инфраструктуру. С каждым годом растет численность населения города. За последние 10 лет население столицы увеличилось в два раза. Сейчас численность жителей столицы превышает 1 млн 200 тыс. человек. То есть, ежегодно прибавляется 50 тыс. человек. За последние три года сдано в эксплуатацию более 8 млн квадратных метров жилья. Массовое строительство жилья может привести к дефициту тепла, воды и электроэнергии», – сказал А. Кульгинов.

    Аким отметил, что большая часть средств на развитие инфраструктуры столицы выделяется из республиканского бюджета.

    «Но, некоторые вопросы мы должны решать за счет местного бюджета. В частности, возобновилось строительство третьего теплоэнергоцента. Его строительство продолжается около 10 лет, документация устарела. Также в столице продолжается процесс газификации. В связи с этим, мы внесли поправки для перевода котельных на газовое отопление. Для этого Правительством выделены средства. В этом году мы должны завершить первый этап подключения газовых котельных. Судя по темпам строительства в городе, мощности ТЭЦ-3 не хватит. Поэтому мы проектируем систему газового отопления», – сообщил А. Кульгинов.

    По его словам, сейчас планируется строительство трех газовых котельных. Они будут расположены на новом железнодорожном вокзале, в аэропорту и в районе «Жагалау».

    На повестке внеочередной сессии рассматриваются вопросы «О плане инфраструктурного развития города Нур-Султана», «О плане транспортно-инфраструктурного развития города Нур-Султана» и другие.


    Теги:
    Маслихат Послание Президента РК-2022 Астана Акимат Строительство ЖКХ
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