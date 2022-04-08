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    12:37, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    Газораспределительные сети начнут строить на левобережье столицы в этом году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов встретился с жителями населенного пункта «Заречный», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе встречи он сообщил, что данный жилой массив будет газифицирован.

    «Учитывая, что в данном жилом массиве есть частный сектор, то мы тоже его газифицируем. Два района – Сарыарка и Алматы – мы уже газифицировали. В этом году планируем приступить к строительству газораспределительных сетей также в районе Есиль. Это позволит улучшить как качество жизни, так и экологию района и города в целом. В целом, будем планомерно развивать жилой массив», - написал Алтай Кульгинов на своей страничке в Instagram.

    Аким отметил, что продолжает объезжать районы и жилые массивы и встречаться с горожанами. Жители населенного пункта «Заречный» в ходе встречи подняли ряд актуальных вопросов, таких как: строительство и расширение школы, детского сада, вопросы по напору воды, электричеству, дорогам и автобусным маршрутам, установке теплых остановок и камер «Сергек», скверам и др.

    «По школе 45 будет выполнена техническая экспертиза, после которой будет проведен капитальный ремонт. Учитывая необходимость в ученических местах, в первую очередь рассмотрим вопрос строительства нового корпуса на территории данной школы. Также планируем провести капитальный ремонт детского сада 56», - добавил Алтай Кульгинов.

    Он также отметил, что вопрос с водоснабжением является системным.

    «Как я ранее говорим, в прошлом году мы приступили к строительству насосно-фильтровальной станции-3. Первый этап НФС-3 запустим уже осенью этого года. Полное завершение – 2023 г. НФС-3 позволит обеспечить питьевой водой как будущие районы застроек города, так и увеличить нынешнюю мощность подачи водоснабжения. - резюмировал Алтай Кульгинов.


    Теги:
    Астана Строительство Общество Газификация
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