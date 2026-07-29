Газопровод повредили во время земляных работ в Алатау

В городе Алатау при проведении земляных работ был поврежден подземный газопровод среднего давления. Восстановить газоснабжение планируется до обеда 29 июля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в городском акимате, инцидент произошел 28 июля по адресу: микрорайон Коянкус, улица Карасай батыра, 27. Частное лицо во время установки бетонных опор линии электропередачи повредило подземный газопровод среднего давления.

Для обеспечения безопасности аварийно-диспетчерская служба оперативно локализовала аварийную ситуацию. Поврежденный участок газопровода был отключен, специалисты приняли все необходимые меры для предотвращения утечки газа.

Восстановительные работы начнутся утром 29 июля. Их будут проводить сотрудники АО QazaqGaz Aimaq. По предварительной информации, завершить ремонт и полностью восстановить газоснабжение планируется до обеденного времени.

В акимате попросили жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, отметив, что все ответственные службы принимают необходимые меры для скорейшего восстановления газоснабжения.

О ходе ремонтно-восстановительных работ будет сообщено дополнительно.

Отметим, что в части Наурызбайского и Алатауского районов Алматы также временно приостановлена подача природного газа до 31 июля.