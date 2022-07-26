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Газонаполнительная станция горит в Нур-Султане, есть пострадавшие
26 Июля 2022 00:46

Газонаполнительная станция горит в Нур-Султане, есть пострадавшие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ангар и газонаполнительная станция горят в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям столицы.

«25 июля в 22:05 на пульт 101 поступило сообщение о пожаре по улице Кобда, 6. Незамедлительно на место направили подразделения ДЧС Нур-Султана. По прибытию пожарных установлено горение одноэтажных зданий, кровля двухэтажного ангара, а также факельное горение газа в помещении газонаполнительной станции. На месте пожара создан штаб пожаротушения, организованы боевые участки тушения пожара», - сообщили в пресс-службе ДЧС города.

По предварительной информации от станции скорой помощи, есть четверо пострадавших. Силами огнеборцев пожар локализован в 00:05.

На данный момент пожарные по повышенному номеру вызова работают над ликвидацией возгорания.




Фото: пресс-служба ДЧС столицы


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