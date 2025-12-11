Газификация Шымкента: 25 тысяч жителей подключены к природному газу

— В этом году в микрорайонах Кызылжар-2, Акжайык и Туран около 11 тысяч жителей были обеспечены чистой питьевой водой. За счет спонсоров мы подключили к централизованной системе водоснабжения населенные пункты Текесу и Айколь через проложенный 32-километровый водопровод, — сообщил аким.

Кроме того, около 13 тысяч жителей микрорайонов Кызылжар-2, Акжайык, Азат, Туран и Курсай сейчас получают качественное электроснабжение. Введена в эксплуатацию подстанция «Акжар», строительные работы по которой затягивались с 2019 года.

— Чтобы снизить дефицит электроэнергии в регионе, мы увеличили мощность подстанции «Казыгурт», что позволило обеспечить бесперебойной электроэнергией около 40 тысяч жителей и промышленные предприятия, — отметил Габит Сыздыкбеков.

Работа по обеспечению газом также усилена. В частности, в микрорайонах Жулдыз, Жалын, Карабастау, Кызылжар-2, Достык, Алтынтобе, Тассай и Туран около 25 тысяч жителей были обеспечены природным газом.

— С помощью мобильной установки «Пергам», выявляющей дефекты газовых сетей, на 107 километрах газопроводов было устранено 67 неисправностей, — сказал аким города.

В итоге 99,9% жителей обеспечены питьевой водой, 100% — электроэнергией, 98% — природным газом.

Кроме того, по словам акима, для привлечения инвестиций и развития производственных площадок необходимо повышать мощность инженерных сетей.

— В рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» планируется строительство подстанции «Кызылсу» стоимостью 26 миллиардов тенге за счет компании «Оңтүстік Жарық Транзит», — сообщил Габит Сыздыкбеков.

Для создания комфортной городской среды и обеспечения безопасности важным направлением является ночное освещение. До 2023 года из 6 714 улиц города были освещены 2 028 улиц, а за последние два года этот показатель увеличился в 40 раз — освещены 4 686 улиц.