телерадиокомплекс президента РК
    14:29, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Газификация Шымкента: 25 тысяч жителей подключены к природному газу

    Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал о модернизации инженерной инфраструктуры города и обеспечении жителей коммунальными услугами, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Газификация
    Фото: pexels

    — В этом году в микрорайонах Кызылжар-2, Акжайык и Туран около 11 тысяч жителей были обеспечены чистой питьевой водой. За счет спонсоров мы подключили к централизованной системе водоснабжения населенные пункты Текесу и Айколь через проложенный 32-километровый водопровод, — сообщил аким.

    Кроме того, около 13 тысяч жителей микрорайонов Кызылжар-2, Акжайык, Азат, Туран и Курсай сейчас получают качественное электроснабжение. Введена в эксплуатацию подстанция «Акжар», строительные работы по которой затягивались с 2019 года.

    — Чтобы снизить дефицит электроэнергии в регионе, мы увеличили мощность подстанции «Казыгурт», что позволило обеспечить бесперебойной электроэнергией около 40 тысяч жителей и промышленные предприятия, — отметил Габит Сыздыкбеков.

    Работа по обеспечению газом также усилена. В частности, в микрорайонах Жулдыз, Жалын, Карабастау, Кызылжар-2, Достык, Алтынтобе, Тассай и Туран около 25 тысяч жителей были обеспечены природным газом.

    — С помощью мобильной установки «Пергам», выявляющей дефекты газовых сетей, на 107 километрах газопроводов было устранено 67 неисправностей, — сказал аким города.

    В итоге 99,9% жителей обеспечены питьевой водой, 100% — электроэнергией, 98% — природным газом.

    Кроме того, по словам акима, для привлечения инвестиций и развития производственных площадок необходимо повышать мощность инженерных сетей.

    — В рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» планируется строительство подстанции «Кызылсу» стоимостью 26 миллиардов тенге за счет компании «Оңтүстік Жарық Транзит», — сообщил Габит Сыздыкбеков.

    Для создания комфортной городской среды и обеспечения безопасности важным направлением является ночное освещение. До 2023 года из 6 714 улиц города были освещены 2 028 улиц, а за последние два года этот показатель увеличился в 40 раз — освещены 4 686 улиц.

    — До конца года освещенность всех городских улиц будет обеспечена полностью — на 100 процентов, — отметил аким.

    Теги:
    Шымкент Газификация
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
