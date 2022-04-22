Газификация в Туркестанской области достигла 67,2%

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Уровень газификации в Туркестанской области составляет 67,2%. Это значит, что 1,4 млн человек получили доступ к голубому топливу. Об этом сегодня сообщил министр энергетики РК Болат Акшолаков на брифинге в Региональной службе коммуникаций Туркестанской области, передает МИА «Казинформ».

«По бюджетной программе Министерства энергетики РК местному акимату в 2021 году выделены средства в размере 7,9 млрд тенге на реализацию 55 проектов газовой инфраструктуры. За счет выделенных средств в 2021 году завершено 5 проектов. Это позволило обеспечить голубым топливом 7 населенных пунктов или около 18 тыс. человек. Хочу отметить, что работа по подключению населенных пунктов к голубому топливу находится на особом контроле министерства», - сказал министр.

Кроме того, для продолжения газификации региона из республиканского бюджета на 2022-2024 годы предусмотрены средства в размере 23,3 млрд тенге. Согласно утвержденному бюджету, в 2022 году предусмотрена реализация 39 проектов на 10,2 млрд тенге. Из них в этом году планируется завершить 24 проекта. Это значит, что газ получат дополнительно 31 населенный пункт, то есть более 41 тыс. человек.