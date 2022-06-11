11 Июня 2022 13:50

Газификация алматинской ТЭЦ-2 обойдется в 324 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полный перевод Алматинской ТЭЦ-2 на газ планируется завершить в 2026 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По результатам государственной экспертизы, модернизация Алматинской ТЭЦ-2 обойдется в 324 млрд тенге. На площадке ТЭЦ планируется построить парогазовую установку мощностью до 600 МВт с возможностью регулирования частоты и мощности в Единой энергетической системе Казахстана. Первый пусковой комплекс с мощностью 200 МВт планируется ввести в эксплуатацию к концу следующего года»,- сообщил министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков на встрече с населением города Алматы.

К слову, в настоящее время выбросы из дымовых труб ТЭЦ-2, по отчетным данным, составляют 36,7 тыс. тонн в год, после модернизации они составят 2,3 тыс. тонн в год. То есть, выбросы в атмосферу города от ТЭЦ-2 сократятся более чем в 15 раз.

В мае 2021 года на совещании по вопросам развития электроэнергетической отрасли Президент Касым-Жомарт Токаев поручил как можно скорее приступить к переводу Алматинской ТЭЦ на газ. Президент подчеркнул, что от решения данной проблемы зависит экология Алматы и, конечно же, повышение качества жизни граждан.