27 Июня 2022 15:24

Газ, свет, питьевую воду подводят к новым жилым массивам Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Несколько десятков дачных массивов Тараза начали получать «городскую прописку» и блага цивилизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 70-е годы прошлого века пригородные территории областного центра активно передавали под дачи, образовывались садово-огороднические товарищества. Со временем здесь появилось несколько десятков дачных массивов. В сложные 90-е годы для многих жителей Тараза дачные участки стали основным местом жительства и источником дохода. Кроме того, здесь проживает значительное число кандасов-переселенцев.

К 2010 году из-за роста населения Тараз расширил свои границы, прирастая территориями близлежащих районов. В феврале 2010 года по новому генеральному плану города территория была расширена с 12 833 до 18 787 га.

По постановлению Правительства «Об изменении административных границ города Тараза, Байзакского и Жамбылского районов Жамбылской области» в подчинение городскому акимату была передана часть земель Байзакского и Жамбылского районов вместе с шестью селами (Кумшагал, Кольтоган, Кызылабад, Казарма, Чолдала и Учхоз), а также 50 дачных массивов, земли крестьянских хозяйств и другие объекты.

Сегодня ведется активная работа по вовлечению этих жилых массивов в городскую инфраструктуру. Дачные массивы и центр города соединяют регулярные автобусные маршруты.

Проблемы обеспечения инженерной инфраструктурой микрорайонов «Кумшагал», «Чолдала» и прилегающих к ним 28 дачных массивов обсуждали на аппаратном совещании в горакимате, где председательствовал заместитель, временно исполняющий обязанности акима города Тараза Кайрат Исмаил.

«На сегодняшний день в микрорайонах «Кумшагал», «Чолдала» и прилегающих к ним 28 дачных массивах начали работы по проведению инженерной инфраструктуры - водоснабжение, газо- и электрификация, транспортное обеспечение. Определяются подрядчики по проведению системы питьевой воды. Строительные работы по всем объектам являются переходящими на 2023 год», - сообщил спикер.

К дачным массивам подведен газопровод среднего давления, далее газопровод до потребителей проводится через частные товарищества. В 2021 году проведены геодезические и геологические изыскательские работы по 32 дачным массивам. Завершены работы по строительству водопроводных линий в массиве «Кумшагал».

В массиве «Шолдала» началось строительство школы на 900 учащихся.

Городские власти надеются, что серьезную для региона проблему с выделением земельных участков под индивидуальное жилищное строительство помогут решить новые жилые массивы, развитие вошедших в границу города Тараза новых территорий.

Численность населения города Тараза составляет более 368 183 человек, это 31,9% от общей численности населения Жамбылской области.