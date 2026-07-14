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    Газ, сахар и лифты: где в ВКО выявили нарушения антимонопольного законодательства

    С начала года в Восточно-Казахстанской области антимонопольный орган выявил шесть фактов нарушения законодательства о защите конкуренции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Аслан Алиппаев
    Фото: РСК ВКО

    По данным департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по ВКО, нарушения зафиксированы в сферах здравоохранения, распределения сжиженного нефтяного газа, технического обслуживания лифтов, оптовой торговли сахаром и систем коммерческого учета электроэнергии. По пяти случаям нарушения уже устранены, еще одно уведомление находится на исполнении.

    — Наша задача — не только выявлять нарушения, но и устранять административные барьеры, которые ограничивают конкуренцию и мешают развитию бизнеса. Чем выше уровень конкуренции, тем больше возможностей для предпринимателей и качественнее услуги для потребителей, — отметил руководитель департамента Аслан Алиппаев.

    Помимо этого, специалисты проанализировали деятельность 28 субъектов квазигосударственного сектора. В ходе мониторинга были выявлены факторы, которые могут создавать необоснованные преимущества для отдельных организаций и ограничивать доступ частного бизнеса к рынку.

    В ведомстве подчеркнули, что работа по развитию конкурентной среды и устранению барьеров для предпринимательства в регионе будет продолжена.

    Ранее сообщалось, что монополистов оштрафовали более чем на 900 млн тенге в Казахстане.

    ВКО Регионы Казахстана Защита прав потребителей
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор