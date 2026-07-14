Газ, сахар и лифты: где в ВКО выявили нарушения антимонопольного законодательства

С начала года в Восточно-Казахстанской области антимонопольный орган выявил шесть фактов нарушения законодательства о защите конкуренции, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по ВКО, нарушения зафиксированы в сферах здравоохранения, распределения сжиженного нефтяного газа, технического обслуживания лифтов, оптовой торговли сахаром и систем коммерческого учета электроэнергии. По пяти случаям нарушения уже устранены, еще одно уведомление находится на исполнении.

— Наша задача — не только выявлять нарушения, но и устранять административные барьеры, которые ограничивают конкуренцию и мешают развитию бизнеса. Чем выше уровень конкуренции, тем больше возможностей для предпринимателей и качественнее услуги для потребителей, — отметил руководитель департамента Аслан Алиппаев.

Помимо этого, специалисты проанализировали деятельность 28 субъектов квазигосударственного сектора. В ходе мониторинга были выявлены факторы, которые могут создавать необоснованные преимущества для отдельных организаций и ограничивать доступ частного бизнеса к рынку.

В ведомстве подчеркнули, что работа по развитию конкурентной среды и устранению барьеров для предпринимательства в регионе будет продолжена.

Ранее сообщалось, что монополистов оштрафовали более чем на 900 млн тенге в Казахстане.