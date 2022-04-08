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Газ появился в Кентау

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
8 Апреля 2022, 15:03
Газ появился в Кентау

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с жителями Кентау. Поводом встречи стала подача газа в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня решен вопрос, который очень ждали жители – в город подан газ. В рамках реализации проекта проделана очень сложная и масштабная работа. Это повысит качество жизни жителей города Кентау. Газ проведен в ваши дома. Теперь, благодаря совместной работе, газ будет проведен поэтапно в каждый дом», - сказал Умирзак Шукеев на встрече с жителями.

Аким области, докладывая о проводимой в регионе работе, также выслушал обращения жителей. Он пообещал усилить работу по развитию города. На встрече жители подняли вопросы инфраструктуры, газоснабжения города, ономастики, увеличения рабочих мест, дорог, обеспечения жильем, строительства детских игровых площадок, содействия включению молодежи города Кентау в программу «Серпін» и другие.

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«В нынешнем Послании Президент страны Касым-Жомарт Токаев обозначил основные задачи по созданию «Нового Казахстана». Меняется формат отчетности, руководители свободно обмениваются мнениями с населением, обсуждают актуальные вопросы. Я придерживаюсь такой позиции, что доклада мало, так как у жителей накапливается много вопросов. Наблюдается развитие области по многим направлениям. В целом перенос областного центра в город Туркестан дал большой импульс развитию Кентау. В 2021 году на развитие города Кентау было направлено 1,3 млрд тенге. Были модернизированы дома, ведутся работы по понижению в шахтах. В текущем году на развитие города направлено 1,6 млрд тенге. Мы будем последовательно решать социально-инфраструктурные вопросы на территории города Кентау», - пообещал аким.

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В завершение отчетной встречи аким области принял группу жителей по личным заявлениям. Выслушал их просьбы и вопросы, дал консультации в рамках закона. Задачи по решению ряда проблем возложили на руководителей ответственных управлений и акима города Кентау Рашида Аюпова. По каждому предложению и обращению проводится соответствующая работа.

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Туркестанская область   Жилье   Регионы   Общество   Газификация  
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